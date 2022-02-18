https://ria.ru/20220218/sammit-1773543835.html

В Кремле напомнили об инициативе Путина по саммиту "пятерки" Совбеза ООН

В Кремле напомнили об инициативе Путина по саммиту "пятерки" Совбеза ООН - РИА Новости, 18.02.2022

В Кремле напомнили об инициативе Путина по саммиту "пятерки" Совбеза ООН

Инициатива президента России Владимира Путина о саммите "пятерки" Совбеза ООН по-прежнему на столе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:04

2022-02-18T13:04

2022-02-18T13:13

дмитрий песков

политика

россия

владимир путин

совет безопасности оон

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Инициатива президента России Владимира Путина о саммите "пятерки" Совбеза ООН по-прежнему на столе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Инициатива Путина о саммите пятерки Совбеза по-прежнему на столе, на такой потенциальной встрече предлагалось обсудить основные вызовы. Что как не основной вызов то, через что мы сейчас все вместе проходим в Европе? Поэтому, конечно, гипотетически рассуждая, эта тема должна обсуждаться именно на таком высоком уровне. Но, что касается конкретики, то посмотрим, какие инициативы последуют. Пока никакой конкретики на этот счет нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, идет ли речь о встрече пятерки Совбеза ООН в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что дипломатические контакты Вашингтона и Москвы могли бы стать прелюдией к саммиту лидеров ключевых стран для обсуждения взаимных обеспокоенностей в области безопасности.Президент РФ Владимир Путин предложил провести встречу лидеров "пятерки" СБ ООН в январе 2020 года, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. Ее поддержали все остальные участники этого формата – Великобритания, Китай, США и Франция.

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дмитрий песков, политика, россия, владимир путин, совет безопасности оон