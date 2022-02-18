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В Кремле напомнили об инициативе Путина по саммиту "пятерки" Совбеза ООН
В Кремле напомнили об инициативе Путина по саммиту "пятерки" Совбеза ООН - РИА Новости, 18.02.2022
В Кремле напомнили об инициативе Путина по саммиту "пятерки" Совбеза ООН
Инициатива президента России Владимира Путина о саммите "пятерки" Совбеза ООН по-прежнему на столе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T13:04
2022-02-18T13:13
дмитрий песков
политика
россия
владимир путин
совет безопасности оон
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Инициатива президента России Владимира Путина о саммите "пятерки" Совбеза ООН по-прежнему на столе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Инициатива Путина о саммите пятерки Совбеза по-прежнему на столе, на такой потенциальной встрече предлагалось обсудить основные вызовы. Что как не основной вызов то, через что мы сейчас все вместе проходим в Европе? Поэтому, конечно, гипотетически рассуждая, эта тема должна обсуждаться именно на таком высоком уровне. Но, что касается конкретики, то посмотрим, какие инициативы последуют. Пока никакой конкретики на этот счет нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, идет ли речь о встрече пятерки Совбеза ООН в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что дипломатические контакты Вашингтона и Москвы могли бы стать прелюдией к саммиту лидеров ключевых стран для обсуждения взаимных обеспокоенностей в области безопасности.Президент РФ Владимир Путин предложил провести встречу лидеров "пятерки" СБ ООН в январе 2020 года, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. Ее поддержали все остальные участники этого формата – Великобритания, Китай, США и Франция.
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дмитрий песков, политика, россия, владимир путин, совет безопасности оон
13:04 18.02.2022 (обновлено: 13:13 18.02.2022)
 
В Кремле напомнили об инициативе Путина по саммиту "пятерки" Совбеза ООН

Пресс-секретарь Песков: идея Путина о саммите "пятерки" Совбеза ООН по-прежнему на столе

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета безопасности ООН
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Инициатива президента России Владимира Путина о саммите "пятерки" Совбеза ООН по-прежнему на столе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Инициатива Путина о саммите пятерки Совбеза по-прежнему на столе, на такой потенциальной встрече предлагалось обсудить основные вызовы. Что как не основной вызов то, через что мы сейчас все вместе проходим в Европе? Поэтому, конечно, гипотетически рассуждая, эта тема должна обсуждаться именно на таком высоком уровне. Но, что касается конкретики, то посмотрим, какие инициативы последуют. Пока никакой конкретики на этот счет нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, идет ли речь о встрече пятерки Совбеза ООН в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что дипломатические контакты Вашингтона и Москвы могли бы стать прелюдией к саммиту лидеров ключевых стран для обсуждения взаимных обеспокоенностей в области безопасности.
Президент РФ Владимир Путин предложил провести встречу лидеров "пятерки" СБ ООН в январе 2020 года, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. Ее поддержали все остальные участники этого формата – Великобритания, Китай, США и Франция.
Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
04:25
Постпред США в ООН заявила, что Россия "вторгалась" в Восточную Европу
 
Дмитрий ПесковПолитикаРоссияВладимир ПутинСовет Безопасности ООН
 
 
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