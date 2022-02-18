https://ria.ru/20220218/ryba-1773461595.html

Чем опасна рыба

Врач рассказала о вредных веществах, которые могут оказаться в рыбе - РИА Новости, 18.02.2022

Чем опасна рыба

Несмотря на то, что обычно рыба считается полезным продуктом, в ряде случаев она может стать вредной, например, при высоком содержании в ней ртути, рассказала... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T02:17

2022-02-18T02:17

2022-02-18T02:17

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Несмотря на то, что обычно рыба считается полезным продуктом, в ряде случаев она может стать вредной, например, при высоком содержании в ней ртути, рассказала агентству "Прайм" врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиника" Оксана Михалева.Она отметила, что больше всего ртуть накапливают такие виды рыб, как тунец большеглазый, марлин, королевская скумбрия, а меньше всего камбала, лосось, речная форель, морской окунь. Кроме того, рыба может накапливать кадмий и свинец, добавила она.По другим показателям рыба, как правило, не опасна, если соблюдаются условия вылова или выращивания, транспортировки и хранения, заключила Михалева.

https://ria.ru/20220217/ryba-1773232834.html

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