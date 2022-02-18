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Чем опасна рыба
Врач рассказала о вредных веществах, которые могут оказаться в рыбе - РИА Новости, 18.02.2022
Чем опасна рыба
Несмотря на то, что обычно рыба считается полезным продуктом, в ряде случаев она может стать вредной, например, при высоком содержании в ней ртути, рассказала... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T02:17
2022-02-18T02:17
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Несмотря на то, что обычно рыба считается полезным продуктом, в ряде случаев она может стать вредной, например, при высоком содержании в ней ртути, рассказала агентству "Прайм" врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиника" Оксана Михалева.Она отметила, что больше всего ртуть накапливают такие виды рыб, как тунец большеглазый, марлин, королевская скумбрия, а меньше всего камбала, лосось, речная форель, морской окунь. Кроме того, рыба может накапливать кадмий и свинец, добавила она.По другим показателям рыба, как правило, не опасна, если соблюдаются условия вылова или выращивания, транспортировки и хранения, заключила Михалева.
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общество, здоровье - общество
02:17 18.02.2022
 
Врач рассказала о вредных веществах, которые могут оказаться в рыбе

Врач Михалева предупредила о риске высокого содержания ртути в рыбе

© Depositphotos / teresaterraКарп
Карп - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Depositphotos / teresaterra
Карп
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Несмотря на то, что обычно рыба считается полезным продуктом, в ряде случаев она может стать вредной, например, при высоком содержании в ней ртути, рассказала агентству "Прайм" врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиника" Оксана Михалева.
Она отметила, что больше всего ртуть накапливают такие виды рыб, как тунец большеглазый, марлин, королевская скумбрия, а меньше всего камбала, лосось, речная форель, морской окунь. Кроме того, рыба может накапливать кадмий и свинец, добавила она.
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Врач назвал секрет правильного употребления рыбы
По другим показателям рыба, как правило, не опасна, если соблюдаются условия вылова или выращивания, транспортировки и хранения, заключила Михалева.
 
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