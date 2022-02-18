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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20220218/rostov-1773479834.html
Более пяти миллиардов рублей вложат в ЖКХ ярославского Ростова
Более пяти миллиардов рублей вложат в ЖКХ ярославского Ростова - РИА Новости, 18.02.2022
Более пяти миллиардов рублей вложат в ЖКХ ярославского Ростова
Более 5 миллиардов рублей вложат в развитие жилищно-коммунальной сферы города Ростова в Ярославской области в ближайшие годы, заявил врио губернатора региона... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T08:34
2022-02-18T08:34
ярославская область
общество
жкх
ростов
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Более 5 миллиардов рублей вложат в развитие жилищно-коммунальной сферы города Ростова в Ярославской области в ближайшие годы, заявил врио губернатора региона Михаил Евраев.Вечером в четверг Евраев провел на телеканале "Россия 24" прямую линию с жителями региона. Жители Ростова пожаловались на низкое качество питьевой воды, изношенные канализационные сети, загрязнение озера Неро."Сейчас принято решение, мы начинаем реализацию программы, стоимость которой более 5 миллиардов рублей… будут инженерные коммуникации меняться, сети водоснабжения и водоотведения. Это очень важно, это серьезные деньги", - рассказал Евраев.По его словам, в областном бюджете уже предусмотрены средства в размере 40 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений в Ростове. "Проектно-сметная документация будет разработана в 2022 году, старт работ предполагается в 2023 году", - сказал врио губернатора.Он отметил, что также в Ростове запланирован капремонт напорных коллекторов канализации, проходящих по берегу озера Неро.
https://ria.ru/20220217/vrachi-1773457324.html
https://ria.ru/20220217/dorogi-1773457188.html
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общество, жкх, ростов, ярославская область
08:34 18.02.2022
 
Более пяти миллиардов рублей вложат в ЖКХ ярославского Ростова

Более пяти миллиардов рублей вложат в ЖКХ ярославского Ростова в ближайшие годы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСпасо-Яковлевский Димитриев монастырь в Ростове
Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь в Ростове - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь в Ростове. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Более 5 миллиардов рублей вложат в развитие жилищно-коммунальной сферы города Ростова в Ярославской области в ближайшие годы, заявил врио губернатора региона Михаил Евраев.
Вечером в четверг Евраев провел на телеканале "Россия 24" прямую линию с жителями региона. Жители Ростова пожаловались на низкое качество питьевой воды, изношенные канализационные сети, загрязнение озера Неро.
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"Сейчас принято решение, мы начинаем реализацию программы, стоимость которой более 5 миллиардов рублей… будут инженерные коммуникации меняться, сети водоснабжения и водоотведения. Это очень важно, это серьезные деньги", - рассказал Евраев.
По его словам, в областном бюджете уже предусмотрены средства в размере 40 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений в Ростове. "Проектно-сметная документация будет разработана в 2022 году, старт работ предполагается в 2023 году", - сказал врио губернатора.
Он отметил, что также в Ростове запланирован капремонт напорных коллекторов канализации, проходящих по берегу озера Неро.
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