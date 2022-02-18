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https://ria.ru/20220218/rogozin-1773493679.html
Рогозин прокомментировал слова постпреда США при ООН
Рогозин прокомментировал слова постпреда США при ООН - РИА Новости, 18.02.2022
Рогозин прокомментировал слова постпреда США при ООН
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в свое время работавший постпредом РФ при НАТО, нашел отсылки к Наполеону и Гитлеру в высказываниях постоянного... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T10:17
2022-02-18T15:34
в мире
сергей лавров
дмитрий полянский
сша
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россия
оон
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в свое время работавший постпредом РФ при НАТО, нашел отсылки к Наполеону и Гитлеру в высказываниях постоянного представителя США при ООН.Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пытаясь обосновать якобы имеющиеся у России планы напасть на Украину, заявила в интервью CNN, что РФ "вторгалась в другие части Восточной Европы", не пояснив при этом, о каких регионах идет речь."Ох уж эти русские, Ваше Превосходительство... Когда они хотят восстановить в Европе мир и порядок, они вторгаются не только в мягкие части Европы Восточной, но и могут добраться до Парижа с Берлином. Это очень тревожило узурпатора Наполеона и нациста Гитлера. Можем понять и Вашу обеспокоенность, мадам", — прокомментировал Рогозин её высказывания в своем Telegram-канале.Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский посоветовал участникам истерии по поводу якобы предстоящего "вторжения" РФ обратиться к врачу, чтобы он помог им вылечиться от паранойи.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.
https://ria.ru/20220218/zayavlenie-1773467397.html
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в мире, сергей лавров, дмитрий полянский, сша, киев, россия, оон, нато, дмитрий рогозин
10:17 18.02.2022 (обновлено: 15:34 18.02.2022)
 
Рогозин прокомментировал слова постпреда США при ООН

Рогозин напомнил постпреду США при ООН о походах России до Парижа и Берлина

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в свое время работавший постпредом РФ при НАТО, нашел отсылки к Наполеону и Гитлеру в высказываниях постоянного представителя США при ООН.
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пытаясь обосновать якобы имеющиеся у России планы напасть на Украину, заявила в интервью CNN, что РФ "вторгалась в другие части Восточной Европы", не пояснив при этом, о каких регионах идет речь.
Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
04:25
Постпред США в ООН заявила, что Россия "вторгалась" в Восточную Европу
"Ох уж эти русские, Ваше Превосходительство... Когда они хотят восстановить в Европе мир и порядок, они вторгаются не только в мягкие части Европы Восточной, но и могут добраться до Парижа с Берлином. Это очень тревожило узурпатора Наполеона и нациста Гитлера. Можем понять и Вашу обеспокоенность, мадам", — прокомментировал Рогозин её высказывания в своем Telegram-канале.
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский посоветовал участникам истерии по поводу якобы предстоящего "вторжения" РФ обратиться к врачу, чтобы он помог им вылечиться от паранойи.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 20:11В мире
В Кремле оценили заявление Байдена о скором "вторжении" РФ на Украину
 
В миреСергей ЛавровДмитрий ПолянскийСШАКиевРоссияООННАТОДмитрий Рогозин
 
 
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