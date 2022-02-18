https://ria.ru/20220218/rogozin-1773493679.html

Рогозин прокомментировал слова постпреда США при ООН

Рогозин прокомментировал слова постпреда США при ООН - РИА Новости, 18.02.2022

Рогозин прокомментировал слова постпреда США при ООН

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в свое время работавший постпредом РФ при НАТО, нашел отсылки к Наполеону и Гитлеру в высказываниях постоянного... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T10:17

2022-02-18T10:17

2022-02-18T15:34

в мире

сергей лавров

дмитрий полянский

сша

киев

россия

оон

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155485/72/1554857232_0:375:2048:1527_1920x0_80_0_0_73d0bbaa65e46555dd1ceb0f797defe3.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в свое время работавший постпредом РФ при НАТО, нашел отсылки к Наполеону и Гитлеру в высказываниях постоянного представителя США при ООН.Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пытаясь обосновать якобы имеющиеся у России планы напасть на Украину, заявила в интервью CNN, что РФ "вторгалась в другие части Восточной Европы", не пояснив при этом, о каких регионах идет речь."Ох уж эти русские, Ваше Превосходительство... Когда они хотят восстановить в Европе мир и порядок, они вторгаются не только в мягкие части Европы Восточной, но и могут добраться до Парижа с Берлином. Это очень тревожило узурпатора Наполеона и нациста Гитлера. Можем понять и Вашу обеспокоенность, мадам", — прокомментировал Рогозин её высказывания в своем Telegram-канале.Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский посоветовал участникам истерии по поводу якобы предстоящего "вторжения" РФ обратиться к врачу, чтобы он помог им вылечиться от паранойи.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.

https://ria.ru/20220218/zayavlenie-1773467397.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220217/peskov-1773429339.html

сша

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей лавров, дмитрий полянский, сша, киев, россия, оон, нато, дмитрий рогозин