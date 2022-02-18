https://ria.ru/20220218/rezolyutsiya-1773472624.html

Сенат США принял резолюцию о поддержке возможных санкций против России

Сенат США принял резолюцию о поддержке возможных санкций против России - РИА Новости, 18.02.2022

Сенат США принял резолюцию о поддержке возможных санкций против России

Сенат США принял резолюцию, где заявил, что поддержит санкции против России в случае эскалации вокруг Украины, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T07:00

2022-02-18T07:00

2022-02-18T09:51

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ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. Сенат США принял резолюцию, где заявил, что поддержит санкции против России в случае эскалации вокруг Украины, свидетельствуют результаты голосования.Двухпартийный документ появился на фоне сообщений о зашедшей в тупик работе над законопроектом об антироссийских ограничениях: сенаторы, как сообщали СМИ, признали, что до предполагаемой эскалации вокруг Украины принять документ не удастся. Резолюция не имеет обязательной силы, ее цель — предупредить Москву о серьезных последствиях в случае "вторжения".Свою позицию законодатели выразили единогласно. Сенаторы высказались за продолжение экономической и гуманитарной поддержки Украины, а также содействие в сфере безопасности. Кроме того, они призывают администрацию Джо Байдена и союзников США "действовать быстро", чтобы у Киева было все необходимое для защиты от предполагаемой российской "агрессии".В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать западные военные инструкторы.В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220218/genotsid-1773466682.html

https://ria.ru/20220218/ulovka-1773469018.html

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в мире, россия, нато, украина, сша