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Сенат США принял резолюцию о поддержке возможных санкций против России
Сенат США принял резолюцию о поддержке возможных санкций против России - РИА Новости, 18.02.2022
Сенат США принял резолюцию о поддержке возможных санкций против России
Сенат США принял резолюцию, где заявил, что поддержит санкции против России в случае эскалации вокруг Украины, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T07:00
2022-02-18T09:51
в мире
россия
нато
украина
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ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. Сенат США принял резолюцию, где заявил, что поддержит санкции против России в случае эскалации вокруг Украины, свидетельствуют результаты голосования.Двухпартийный документ появился на фоне сообщений о зашедшей в тупик работе над законопроектом об антироссийских ограничениях: сенаторы, как сообщали СМИ, признали, что до предполагаемой эскалации вокруг Украины принять документ не удастся. Резолюция не имеет обязательной силы, ее цель — предупредить Москву о серьезных последствиях в случае "вторжения".Свою позицию законодатели выразили единогласно. Сенаторы высказались за продолжение экономической и гуманитарной поддержки Украины, а также содействие в сфере безопасности. Кроме того, они призывают администрацию Джо Байдена и союзников США "действовать быстро", чтобы у Киева было все необходимое для защиты от предполагаемой российской "агрессии".В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать западные военные инструкторы.В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://ria.ru/20220218/genotsid-1773466682.html
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в мире, россия, нато, украина, сша
07:00 18.02.2022 (обновлено: 09:51 18.02.2022)
 
Сенат США принял резолюцию о поддержке возможных санкций против России

Сенат США принял резолюцию о поддержке санкций против России при эскалации на Украине

© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. Сенат США принял резолюцию, где заявил, что поддержит санкции против России в случае эскалации вокруг Украины, свидетельствуют результаты голосования.
Двухпартийный документ появился на фоне сообщений о зашедшей в тупик работе над законопроектом об антироссийских ограничениях: сенаторы, как сообщали СМИ, признали, что до предполагаемой эскалации вокруг Украины принять документ не удастся.
Резолюция не имеет обязательной силы, ее цель — предупредить Москву о серьезных последствиях в случае "вторжения".
Свою позицию законодатели выразили единогласно. Сенаторы высказались за продолжение экономической и гуманитарной поддержки Украины, а также содействие в сфере безопасности. Кроме того, они призывают администрацию Джо Байдена и союзников США "действовать быстро", чтобы у Киева было все необходимое для защиты от предполагаемой российской "агрессии".
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
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В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.
В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать западные военные инструкторы.
В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
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