07:00 18.02.2022 (обновлено: 09:51 18.02.2022)
Сенат США принял резолюцию о поддержке возможных санкций против России
Сенат США принял резолюцию о поддержке санкций против России при эскалации на Украине
© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 18 фев — РИА Новости. Сенат США принял резолюцию, где заявил, что поддержит санкции против России в случае эскалации вокруг Украины, свидетельствуют результаты голосования.
Двухпартийный документ появился на фоне сообщений о зашедшей в тупик работе над законопроектом об антироссийских ограничениях: сенаторы, как сообщали СМИ, признали, что до предполагаемой эскалации вокруг Украины принять документ не удастся.
Резолюция не имеет обязательной силы, ее цель — предупредить Москву о серьезных последствиях в случае "вторжения".
Свою позицию законодатели выразили единогласно. Сенаторы высказались за продолжение экономической и гуманитарной поддержки Украины, а также содействие в сфере безопасности. Кроме того, они призывают администрацию Джо Байдена и союзников США "действовать быстро", чтобы у Киева было все необходимое для защиты от предполагаемой российской "агрессии".
В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.
В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.