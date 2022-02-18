https://ria.ru/20220218/referendum-1773603504.html
Путин пожелал успешного проведения референдума по конституции в Белоруссии
Путин пожелал успешного проведения референдума по конституции в Белоруссии - РИА Новости, 18.02.2022
Путин пожелал успешного проведения референдума по конституции в Белоруссии
Президент России Владимир Путин пожелал успешного проведения референдума по конституции в Белоруссии. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:33
2022-02-18T16:33
2022-02-18T16:46
в мире
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773576113_0:224:2903:1857_1920x0_80_0_0_baee1a056ed701f9a5309288393efb6d.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успешного проведения референдума по конституции в Белоруссии.В пятницу в Кремле прошли переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, они продлились два с половиной часа."Понимаем, что рабочий график президента (Белоруссии - ред.) сейчас весьма загружен в связи с необходимостью подготовки очень важного внутриполитического мероприятия, предстоящего 27 февраля общенационального референдума по новой редакции конституции страны. Конечно же, желаем белорусским друзьям его успешного проведения", - сказал Путин по итогам переговоров.
https://ria.ru/20220218/diplomatiya-1773274815.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773576113_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_ccf41876370ba2537261334ebc83bb21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
16:33 18.02.2022 (обновлено: 16:46 18.02.2022)
Путин пожелал успешного проведения референдума по конституции в Белоруссии
Президент Путин пожелал успешного проведения референдума по конституции в Белоруссии