https://ria.ru/20220218/referendum-1773603504.html

Путин пожелал успешного проведения референдума по конституции в Белоруссии

Путин пожелал успешного проведения референдума по конституции в Белоруссии - РИА Новости, 18.02.2022

Путин пожелал успешного проведения референдума по конституции в Белоруссии

Президент России Владимир Путин пожелал успешного проведения референдума по конституции в Белоруссии. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:33

2022-02-18T16:33

2022-02-18T16:46

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успешного проведения референдума по конституции в Белоруссии.В пятницу в Кремле прошли переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, они продлились два с половиной часа."Понимаем, что рабочий график президента (Белоруссии - ред.) сейчас весьма загружен в связи с необходимостью подготовки очень важного внутриполитического мероприятия, предстоящего 27 февраля общенационального референдума по новой редакции конституции страны. Конечно же, желаем белорусским друзьям его успешного проведения", - сказал Путин по итогам переговоров.

https://ria.ru/20220218/diplomatiya-1773274815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин