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Путин пожелал успешного проведения референдума по конституции в Белоруссии
Путин пожелал успешного проведения референдума по конституции в Белоруссии - РИА Новости, 18.02.2022
Путин пожелал успешного проведения референдума по конституции в Белоруссии
Президент России Владимир Путин пожелал успешного проведения референдума по конституции в Белоруссии. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:33
2022-02-18T16:46
в мире
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успешного проведения референдума по конституции в Белоруссии.В пятницу в Кремле прошли переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, они продлились два с половиной часа."Понимаем, что рабочий график президента (Белоруссии - ред.) сейчас весьма загружен в связи с необходимостью подготовки очень важного внутриполитического мероприятия, предстоящего 27 февраля общенационального референдума по новой редакции конституции страны. Конечно же, желаем белорусским друзьям его успешного проведения", - сказал Путин по итогам переговоров.
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в мире, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
16:33 18.02.2022 (обновлено: 16:46 18.02.2022)
 
Путин пожелал успешного проведения референдума по конституции в Белоруссии

Президент Путин пожелал успешного проведения референдума по конституции в Белоруссии

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успешного проведения референдума по конституции в Белоруссии.
В пятницу в Кремле прошли переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, они продлились два с половиной часа.
"Понимаем, что рабочий график президента (Белоруссии - ред.) сейчас весьма загружен в связи с необходимостью подготовки очень важного внутриполитического мероприятия, предстоящего 27 февраля общенационального референдума по новой редакции конституции страны. Конечно же, желаем белорусским друзьям его успешного проведения", - сказал Путин по итогам переговоров.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
02:36
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
Опубликовано: Ольга Маркова
 
В миреРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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