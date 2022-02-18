https://ria.ru/20220218/rasselenie-1773558226.html

На расселение ветхого жилья в Сургутском районе потратили 1 млрд рублей

На расселение ветхого жилья в Сургутском районе потратили 1 млрд рублей - РИА Новости, 18.02.2022

На расселение ветхого жилья в Сургутском районе потратили 1 млрд рублей

Главной проблемой Сургутского района остается большое количество аварийного жилья, а задача номер один – переселение людей в новые дома, сообщил в пятницу глава РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:51

2022-02-18T13:51

2022-02-18T13:52

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

жилье

общество

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СУРГУТ, 18 фев – РИА Новости. Главной проблемой Сургутского района остается большое количество аварийного жилья, а задача номер один – переселение людей в новые дома, сообщил в пятницу глава района Андрей Трубецкой на отчетном заседании, посвященном итогам прошлого года."Общий размер средств, направленных на расселение людей из ветхого жилья за отчетный период 2021 года, составил один миллиард рублей. Это ниже показателей предыдущего года. Замечу, что на протяжении предыдущих трех лет район переселял и сносил аварийный жилой фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года. Тогда действовала окружная и федеральные адресные программы. Весь аварийный жилой фонд по тому списку мы снесли и расселили в 2020 году. И район вроде и не мог рассчитывать на окружное финансирование в 2021 году, но благодаря поддержке губернатора мы получили более 600 миллионов рублей на выкуп жилья. В итоге, без учета федеральной и окружной адресной программы, так как мы ее закончили в 2020 году, по объему финансирования в рамках программы "Содействие развитию жилищного строительства" среди муниципалитетов ХМАО-Югры Сургутский район занимает первое место", - сказал Трубецкой.Глава района добавил, что за последние пять лет объем финансовых средств на приобретение жилых помещений для переселения граждан увеличился в три раза. За этот период люди приобрели 3326 жилых помещений."Денежную компенсацию за земельный участок на сумму 69,6 миллиона рублей получили 69 семей. Также хочу заметить, что за пять лет количество многодетных семей, состоящих в списке на получение земельного участка, вставших на учет до апреля 2016 года, сократилось в 11 раз. За 2021 год мы ввели в эксплуатацию 83,5 тысячи квадратных метров капитального жилья, что на 10 процентов больше, чем в прошлом году. Выкупили у застройщиков 17,2 тысячи квадратных метров жилья. Вообще же, за последние пять лет ввод капитального жилья составил 310 тысяч квадратных метров, что на 45 тысяч больше, чем за предыдущие пять лет работы. Объем капитального строительства составил 612 миллионов рублей. Этот же показатель за пять лет равен 4,346 миллиарда рублей. В сумме построено и введено 46 объектов жилого фонда", - привел данные глава Сургутского района.

https://ria.ru/20211222/pereselentsy-1764966119.html

https://ria.ru/20211223/dorogi-1765066855.html

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сургутский район, жилье, общество