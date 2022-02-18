https://ria.ru/20220218/rakety-1773541234.html

В Кремле прокомментировали сообщения о плановых учениях в России

В Кремле прокомментировали сообщения о плановых учениях в России - РИА Новости, 18.02.2022

В Кремле прокомментировали сообщения о плановых учениях в России

Учения и тренировочные запуски баллистических ракет происходят регулярно и не должны ни у кого вызывать опасений, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T12:59

2022-02-18T12:59

2022-02-18T13:02

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Учения и тренировочные запуски баллистических ракет происходят регулярно и не должны ни у кого вызывать опасений, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Учения и учебные запуски баллистических ракет - это такой тренировочный процесс, достаточно регулярный, ему предшествует целая серия уведомлений различным странам по различным каналам. Все это четко регулируется, и ни у кого это никаких ни вопросов, ни опасений, ничего не вызывает, потому что заранее все оповещаются", - сказал журналистам Песков.

https://ria.ru/20220218/ucheniya-1773520135.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, дмитрий песков, россия