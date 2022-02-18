https://ria.ru/20220218/qr-kody-1773484857.html

В Приамурье отменят систему QR-кодов

В Приамурье отменят систему QR-кодов - РИА Новости, 18.02.2022

В Приамурье отменят систему QR-кодов

Система QR-кодов отменяется в Амурской области с 21 февраля, об этом решении оперативного штаба региона сообщает правительство Приамурья. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T09:21

2022-02-18T09:21

2022-02-18T09:34

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

василий орлов (губернатор)

амурская область

благовещенск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 фев – РИА Новости. Система QR-кодов отменяется в Амурской области с 21 февраля, об этом решении оперативного штаба региона сообщает правительство Приамурья."Сегодня прошло очередное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Было принято решение об отмене с 21 февраля QR-кодов", - говорится в сообщении.Как сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов, власти понимают неудобства системы QR-кодов при посещении общественных мест."Это была вынужденная мера для недопущения распространения заболеваемости. Сейчас мы видим, что заболеваемость имеет тенденцию к снижению и, в целом, болезнь протекает в лёгкой форме. По мнению профильных специалистов, QR-коды можно отменять. В том случае, если ситуация потребует от нас решения, мы готовы вернуться к QR-кодам", - отметил Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Как добавляют власти, "на оперштабе было озвучено, что по прогнозам, в ближайшее время заболеваемость будет снижаться".Вместе с тем власти Приамурья напоминают, что согласно постановлению правительства РФ, с 21 февраля 2022 года QR-коды на "Госуслугах" будут формироваться по наличию у человека положительного теста на наличие антител IgG."С учётом того, что 21 февраля вступают в силу новые правила, чрезвычайно важно, чтобы все лаборатории на территории области, которые осуществляют диагностику, организовали доработку интеграции переноса данных и передачу результатов исследования на COVID-19, включая положительные результаты на наличие антител IgG к SARS-CoV-2, в Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора для последующего размещения в личных кабинетах на Едином портале государственных услуг", - рассказала руководитель Роспотребнадзора Ольга Курганова, ее слова также приводятся в сообщении.Главный санитарный врач области напомнила, что QR-код будет выдаваться единоразово на шесть месяцев с даты обнаружения положительных антител.Как отметил в своем Telegram-канале Орлов, это важно для тех, кто планирует поездку в регионы, где ещё действуют ограничения.Система QR-кодов в октябре 2021 года начала действовать в заведениях общепита Благовещенска, с ноября ее распространили на торговые центры, спортзалы, кино, выставочные залы, парикмахерские и салоны красоты. С 1 декабря 2021 года непривитых студентов старше 18 лет в Приамурье перевели на дистанционное обучение. С 15 декабря QR-коды начали требовать в Благовещенске у посетителей крупных строительных магазинов, административно-деловых центров, управления соцзащиты населения и других организаций.Позднее, также в декабре 2021 года в Амурской области медотвод приравняли к QR-коду, тогда для посещения общественных мест, где введены ограничения, разрешили предъявлять не только действующий код или отрицательный результат ПЦР-теста, но и справку о противопоказаниях к вакцинации.

https://ria.ru/20220208/test-1771717369.html

https://ria.ru/20220217/koronavirus-1773280846.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220217/zhkt-1773289395.html

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