Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220218/putin-1773615554.html
Западные власти интерпретируют все только в свою пользу, заявил Путин
Западные власти интерпретируют все только в свою пользу, заявил Путин - РИА Новости, 18.02.2022
Западные власти интерпретируют все только в свою пользу, заявил Путин
Власть предержащие на Западе интерпретируют все только в свою пользу и пренебрегают интересами других, поэтому надо укрепляться внутри, заявил президент России... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:07
2022-02-18T17:21
владимир путин
в мире
александр лукашенко
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773589578_0:174:2983:1852_1920x0_80_0_0_c35553c705cca1d6a26a511f005c0f49.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Власть предержащие на Западе интерпретируют все только в свою пользу и пренебрегают интересами других, поэтому надо укрепляться внутри, заявил президент России Владимир Путин."Власть предержащие, как они считают себя, хозяева жизни сегодняшней, они всегда делают все только в свою пользу и пренебрегают интересами других. Но путь преодоления такого состояния дел только в одном: укрепляться самим изнутри", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773608154.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773589578_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_9b20314d3d26e6e73719a6b4485db460.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, в мире, александр лукашенко, россия, белоруссия
17:07 18.02.2022 (обновлено: 17:21 18.02.2022)
 
Западные власти интерпретируют все только в свою пользу, заявил Путин

Президент России Путин: западные власти интерпретируют все только в свою пользу

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Власть предержащие на Западе интерпретируют все только в свою пользу и пренебрегают интересами других, поэтому надо укрепляться внутри, заявил президент России Владимир Путин.
"Власть предержащие, как они считают себя, хозяева жизни сегодняшней, они всегда делают все только в свою пользу и пренебрегают интересами других. Но путь преодоления такого состояния дел только в одном: укрепляться самим изнутри", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
16:45
Лукашенко заявил о патологической опасности некоторых западных политиков
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Владимир ПутинВ миреАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала