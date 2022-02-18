https://ria.ru/20220218/putin-1773615554.html

Западные власти интерпретируют все только в свою пользу, заявил Путин

Западные власти интерпретируют все только в свою пользу, заявил Путин - РИА Новости, 18.02.2022

Западные власти интерпретируют все только в свою пользу, заявил Путин

Власть предержащие на Западе интерпретируют все только в свою пользу и пренебрегают интересами других, поэтому надо укрепляться внутри, заявил президент России... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T17:07

2022-02-18T17:07

2022-02-18T17:21

владимир путин

в мире

александр лукашенко

россия

белоруссия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Власть предержащие на Западе интерпретируют все только в свою пользу и пренебрегают интересами других, поэтому надо укрепляться внутри, заявил президент России Владимир Путин."Власть предержащие, как они считают себя, хозяева жизни сегодняшней, они всегда делают все только в свою пользу и пренебрегают интересами других. Но путь преодоления такого состояния дел только в одном: укрепляться самим изнутри", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773608154.html

россия

белоруссия

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Наталья Макарова

владимир путин, в мире, александр лукашенко, россия, белоруссия