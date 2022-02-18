https://ria.ru/20220218/putin-1773615554.html
Западные власти интерпретируют все только в свою пользу, заявил Путин
Западные власти интерпретируют все только в свою пользу, заявил Путин - РИА Новости, 18.02.2022
Западные власти интерпретируют все только в свою пользу, заявил Путин
Власть предержащие на Западе интерпретируют все только в свою пользу и пренебрегают интересами других, поэтому надо укрепляться внутри, заявил президент России... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:07
2022-02-18T17:07
2022-02-18T17:21
владимир путин
в мире
александр лукашенко
россия
белоруссия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Власть предержащие на Западе интерпретируют все только в свою пользу и пренебрегают интересами других, поэтому надо укрепляться внутри, заявил президент России Владимир Путин."Власть предержащие, как они считают себя, хозяева жизни сегодняшней, они всегда делают все только в свою пользу и пренебрегают интересами других. Но путь преодоления такого состояния дел только в одном: укрепляться самим изнутри", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773608154.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, в мире, александр лукашенко, россия, белоруссия
17:07 18.02.2022 (обновлено: 17:21 18.02.2022)
Западные власти интерпретируют все только в свою пользу, заявил Путин
Президент России Путин: западные власти интерпретируют все только в свою пользу