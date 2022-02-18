https://ria.ru/20220218/putin-1773613849.html
Санкционное давление абсолютно нелегитимно, заявил Путин
Санкционное давление абсолютно нелегитимно, заявил Путин - РИА Новости, 18.02.2022
Санкционное давление абсолютно нелегитимно, заявил Путин
Санкционное давление абсолютно нелегитимно и нарушает международное право, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:02
2022-02-18T17:02
2022-02-18T17:21
в мире
александр лукашенко
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769431711_186:487:2791:1952_1920x0_80_0_0_acb6ed15ab71387f337653ae6be2e63e.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Санкционное давление абсолютно нелегитимно и нарушает международное право, заявил президент России Владимир Путин."Вот это санкционное давление, во-первых, оно является абсолютно нелегитимным. Это грубое нарушение международного права, о котором те, кто сейчас говорит об этом, заботятся только тогда, когда им это выгодно. А когда не выгодно, они с удовольствием забывают про все нормы международного публичного права ", - сказал Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Мы это прекрасно понимаем. К сожалению, мы живем в такой парадигме уже много-много лет", - добавил российский лидер."Многие страны мира сталкиваются с сегодняшними ограничениями, даже союзники Соединенных Штатов. Просто рот закрывают, молчат, терпят, но, как я там много-много лет назад уже говорил, никому это не нравится. И вторичные санкции не нравятся, и прямое санкционное давление не нравится. Рано или поздно этот нарыв, конечно, прорвется", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20220218/putin-1773612975.html
https://ria.ru/20220218/sanktsii-1773493238.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769431711_208:463:2194:1952_1920x0_80_0_0_9918468212733fb98ee74eaefdcb475e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, владимир путин
17:02 18.02.2022 (обновлено: 17:21 18.02.2022)
Санкционное давление абсолютно нелегитимно, заявил Путин
Президент Путин: санкционное давление абсолютно нелегитимно и нарушает международное право
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Санкционное давление абсолютно нелегитимно и нарушает международное право, заявил президент России Владимир Путин.
"Вот это санкционное давление, во-первых, оно является абсолютно нелегитимным. Это грубое нарушение международного права, о котором те, кто сейчас говорит об этом, заботятся только тогда, когда им это выгодно. А когда не выгодно, они с удовольствием забывают про все нормы международного публичного права ", - сказал Путин
на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Мы это прекрасно понимаем. К сожалению, мы живем в такой парадигме уже много-много лет", - добавил российский лидер.
"Многие страны мира сталкиваются с сегодняшними ограничениями, даже союзники Соединенных Штатов. Просто рот закрывают, молчат, терпят, но, как я там много-много лет назад уже говорил, никому это не нравится. И вторичные санкции не нравятся, и прямое санкционное давление не нравится. Рано или поздно этот нарыв, конечно, прорвется", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Опубликовано: Дарья Буймова