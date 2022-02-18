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https://ria.ru/20220218/putin-1773613849.html
Санкционное давление абсолютно нелегитимно, заявил Путин
Санкционное давление абсолютно нелегитимно, заявил Путин - РИА Новости, 18.02.2022
Санкционное давление абсолютно нелегитимно, заявил Путин
Санкционное давление абсолютно нелегитимно и нарушает международное право, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:02
2022-02-18T17:21
в мире
александр лукашенко
владимир путин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Санкционное давление абсолютно нелегитимно и нарушает международное право, заявил президент России Владимир Путин."Вот это санкционное давление, во-первых, оно является абсолютно нелегитимным. Это грубое нарушение международного права, о котором те, кто сейчас говорит об этом, заботятся только тогда, когда им это выгодно. А когда не выгодно, они с удовольствием забывают про все нормы международного публичного права ", - сказал Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Мы это прекрасно понимаем. К сожалению, мы живем в такой парадигме уже много-много лет", - добавил российский лидер."Многие страны мира сталкиваются с сегодняшними ограничениями, даже союзники Соединенных Штатов. Просто рот закрывают, молчат, терпят, но, как я там много-много лет назад уже говорил, никому это не нравится. И вторичные санкции не нравятся, и прямое санкционное давление не нравится. Рано или поздно этот нарыв, конечно, прорвется", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20220218/putin-1773612975.html
https://ria.ru/20220218/sanktsii-1773493238.html
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в мире, александр лукашенко, владимир путин
17:02 18.02.2022 (обновлено: 17:21 18.02.2022)
 
Санкционное давление абсолютно нелегитимно, заявил Путин

Президент Путин: санкционное давление абсолютно нелегитимно и нарушает международное право

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Санкционное давление абсолютно нелегитимно и нарушает международное право, заявил президент России Владимир Путин.
"Вот это санкционное давление, во-первых, оно является абсолютно нелегитимным. Это грубое нарушение международного права, о котором те, кто сейчас говорит об этом, заботятся только тогда, когда им это выгодно. А когда не выгодно, они с удовольствием забывают про все нормы международного публичного права ", - сказал Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
16:59
Путин о западных санкциях: мы сами должны себе помогать
"Мы это прекрасно понимаем. К сожалению, мы живем в такой парадигме уже много-много лет", - добавил российский лидер.
"Многие страны мира сталкиваются с сегодняшними ограничениями, даже союзники Соединенных Штатов. Просто рот закрывают, молчат, терпят, но, как я там много-много лет назад уже говорил, никому это не нравится. И вторичные санкции не нравятся, и прямое санкционное давление не нравится. Рано или поздно этот нарыв, конечно, прорвется", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
10:15
В США засомневались в эффективности "адских санкций" против России
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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