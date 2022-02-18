https://ria.ru/20220218/putin-1773613849.html

Санкционное давление абсолютно нелегитимно, заявил Путин

Санкционное давление абсолютно нелегитимно, заявил Путин - РИА Новости, 18.02.2022

Санкционное давление абсолютно нелегитимно, заявил Путин

Санкционное давление абсолютно нелегитимно и нарушает международное право, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T17:02

2022-02-18T17:02

2022-02-18T17:21

в мире

александр лукашенко

владимир путин

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Санкционное давление абсолютно нелегитимно и нарушает международное право, заявил президент России Владимир Путин."Вот это санкционное давление, во-первых, оно является абсолютно нелегитимным. Это грубое нарушение международного права, о котором те, кто сейчас говорит об этом, заботятся только тогда, когда им это выгодно. А когда не выгодно, они с удовольствием забывают про все нормы международного публичного права ", - сказал Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Мы это прекрасно понимаем. К сожалению, мы живем в такой парадигме уже много-много лет", - добавил российский лидер."Многие страны мира сталкиваются с сегодняшними ограничениями, даже союзники Соединенных Штатов. Просто рот закрывают, молчат, терпят, но, как я там много-много лет назад уже говорил, никому это не нравится. И вторичные санкции не нравятся, и прямое санкционное давление не нравится. Рано или поздно этот нарыв, конечно, прорвется", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

https://ria.ru/20220218/putin-1773612975.html

https://ria.ru/20220218/sanktsii-1773493238.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр лукашенко, владимир путин