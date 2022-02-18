https://ria.ru/20220218/putin-1773612975.html

Путин о западных санкциях: мы сами должны себе помогать

Путин о западных санкциях: мы сами должны себе помогать - РИА Новости, 18.02.2022

Путин о западных санкциях: мы сами должны себе помогать

Президент России Владимир Путин, говоря о западных санкциях, согласился с высказыванием белорусского коллеги Александра Лукашенко, что "все на замок не... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:59

2022-02-18T16:59

2022-02-18T17:06

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владимир путин

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о западных санкциях, согласился с высказыванием белорусского коллеги Александра Лукашенко, что "все на замок не закроешь", и отметил, что РФ и Белоруссия сами должны себе помогать."Мы сами себе должны в этом смысле помогать. И как раз на это и направлена наша сегодняшняя встреча. Это, прежде всего, в центре нашего внимания находилось, Александр Григорьевич уже об этом сказал, это экономические вопросы, вопросы экономического взаимодействия", - сказал Путин на совместной пресс-конференции, отвечая на вопрос, кто может помочь Москве и Минску в контексте противодействия санкциям.Он добавил, что говорил с Лукашенко по всему комплексу проблемных вопросов, в том числе и о санкциях, и "решение всегда есть".Президент России также согласился с высказыванием белорусского коллеги."Так очень хорошо, образно Александр Григорьевич сказал, что мир большой, все на замок не закроешь. И это так оно и есть на самом деле. Я присоединяюсь к такой оценке", - отметил Путин.

https://ria.ru/20220218/sanktsii-1773611873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, россия, минск, александр лукашенко, владимир путин