https://ria.ru/20220218/putin-1773611148.html

Путин заявил, что не обращал внимания на вбросы о "вторжении" России

Путин заявил, что не обращал внимания на вбросы о "вторжении" России - РИА Новости, 18.02.2022

Путин заявил, что не обращал внимания на вбросы о "вторжении" России

Президент России Владимир Путин сообщил, что не обращал внимания на вбросы о российском "вторжении" на Украину. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:54

2022-02-18T16:54

2022-02-18T17:19

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что не обращал внимания на вбросы о российском "вторжении" на Украину."Я не обращал на это внимания, вбросов очень много, постоянно реагировать на них - это себе дороже", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, отвечая на вопрос, как пережил "вторжение" на Украину, информацию о котором ранее распространяли СМИ.

https://ria.ru/20220218/vtorzhenie-1773560441.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, украина, владимир путин, политика, в мире