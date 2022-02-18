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https://ria.ru/20220218/putin-1773611148.html
Путин заявил, что не обращал внимания на вбросы о "вторжении" России
Путин заявил, что не обращал внимания на вбросы о "вторжении" России - РИА Новости, 18.02.2022
Путин заявил, что не обращал внимания на вбросы о "вторжении" России
Президент России Владимир Путин сообщил, что не обращал внимания на вбросы о российском "вторжении" на Украину. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:54
2022-02-18T17:19
россия
украина
владимир путин
политика
в мире
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что не обращал внимания на вбросы о российском "вторжении" на Украину."Я не обращал на это внимания, вбросов очень много, постоянно реагировать на них - это себе дороже", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, отвечая на вопрос, как пережил "вторжение" на Украину, информацию о котором ранее распространяли СМИ.
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россия, украина, владимир путин, политика, в мире
16:54 18.02.2022 (обновлено: 17:19 18.02.2022)
 
Путин заявил, что не обращал внимания на вбросы о "вторжении" России

Президент Путин заявил, что не обращал внимания на вбросы о "вторжении" России на Украину

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что не обращал внимания на вбросы о российском "вторжении" на Украину.
"Я не обращал на это внимания, вбросов очень много, постоянно реагировать на них - это себе дороже", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, отвечая на вопрос, как пережил "вторжение" на Украину, информацию о котором ранее распространяли СМИ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
14:00
Лавров назвал заявления о "вторжении" пропагандой, фейками и вымыслами
Опубликовано: Наталья Макарова
 
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