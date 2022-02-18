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Путин и Лукашенко договорились наращивать военное взаимодействие
Путин и Лукашенко договорились наращивать военное взаимодействие - РИА Новости, 18.02.2022
Путин и Лукашенко договорились наращивать военное взаимодействие
Президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с президентом Белоруссии Лукашенко и впредь наращивать военное взаимодействие в свете нарастающей... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:39
2022-02-18T16:53
в мире
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
россия
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МОСКВА,18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с президентом Белоруссии Лукашенко и впредь наращивать военное взаимодействие в свете нарастающей активности НАТО на внешних границах."Мы договорились и впредь коллективно принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности двух стран в свете нарастающие военной активностей стран НАТО на внешних границах союзных государств", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
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Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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в мире, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия
16:39 18.02.2022 (обновлено: 16:53 18.02.2022)
 
Путин и Лукашенко договорились наращивать военное взаимодействие

Президенты России и Белоруссии договорились наращивать военное взаимодействие

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА,18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с президентом Белоруссии Лукашенко и впредь наращивать военное взаимодействие в свете нарастающей активности НАТО на внешних границах.
"Мы договорились и впредь коллективно принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности двух стран в свете нарастающие военной активностей стран НАТО на внешних границах союзных государств", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
16:53
Путин заявил о систематическом нарушении прав человека на Украине
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссия
 
 
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