https://ria.ru/20220218/putin-1773605636.html
Путин и Лукашенко договорились наращивать военное взаимодействие
Путин и Лукашенко договорились наращивать военное взаимодействие - РИА Новости, 18.02.2022
Путин и Лукашенко договорились наращивать военное взаимодействие
Президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с президентом Белоруссии Лукашенко и впредь наращивать военное взаимодействие в свете нарастающей... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:39
2022-02-18T16:39
2022-02-18T16:53
в мире
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МОСКВА,18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с президентом Белоруссии Лукашенко и впредь наращивать военное взаимодействие в свете нарастающей активности НАТО на внешних границах."Мы договорились и впредь коллективно принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности двух стран в свете нарастающие военной активностей стран НАТО на внешних границах союзных государств", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20220218/prava-1773610690.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия
16:39 18.02.2022 (обновлено: 16:53 18.02.2022)
Путин и Лукашенко договорились наращивать военное взаимодействие
Президенты России и Белоруссии договорились наращивать военное взаимодействие