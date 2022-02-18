https://ria.ru/20220218/putin-1773605636.html

Путин и Лукашенко договорились наращивать военное взаимодействие

Путин и Лукашенко договорились наращивать военное взаимодействие - РИА Новости, 18.02.2022

Путин и Лукашенко договорились наращивать военное взаимодействие

Президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с президентом Белоруссии Лукашенко и впредь наращивать военное взаимодействие в свете нарастающей... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:39

2022-02-18T16:39

2022-02-18T16:53

в мире

владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

россия

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МОСКВА,18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с президентом Белоруссии Лукашенко и впредь наращивать военное взаимодействие в свете нарастающей активности НАТО на внешних границах."Мы договорились и впредь коллективно принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности двух стран в свете нарастающие военной активностей стран НАТО на внешних границах союзных государств", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

https://ria.ru/20220218/prava-1773610690.html

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Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия