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Рада отправила запрос о лишении Путина госнаград Украины
Рада отправила запрос о лишении Путина госнаград Украины - РИА Новости, 18.02.2022
Рада отправила запрос о лишении Путина госнаград Украины
Верховная рада Украины в пятницу поддержала депутатский запрос к президенту Владимиру Зеленскому о принятии мер по лишению госнаград Украины президента РФ... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:37
2022-02-18T16:37
в мире
владимир путин
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
россия
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КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Верховная рада Украины в пятницу поддержала депутатский запрос к президенту Владимиру Зеленскому о принятии мер по лишению госнаград Украины президента РФ Владимира Путина. Такое решение поддержали 265 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов."Ставлю на голосование поддержку запроса Оксаны Савчук (внефракционный депутат - ред.) к президенту Украины относительно применения мер реагирования с целью лишения Владимира Путина, Дмитрия Медведева и других лиц государственных наград Украины, которые предоставлены до 2013 года", - зачитала запрос вице-спикер Рады Елена Кондратюк.Согласно регламенту Рады, любой депутат имеет право обратиться к президенту, кабмину и другим госорганам с вопросом, который отправляется в форме "депутатского запроса" и на протяжении 15 дней получить письменный ответ.
https://ria.ru/20220218/vtorzhenie-1773560441.html
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в мире, владимир путин, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, россия
16:37 18.02.2022
 
Рада отправила запрос о лишении Путина госнаград Украины

Рада отправила президенту Зеленскому запрос о лишении Путина госнаград Украины

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Верховная рада Украины в пятницу поддержала депутатский запрос к президенту Владимиру Зеленскому о принятии мер по лишению госнаград Украины президента РФ Владимира Путина. Такое решение поддержали 265 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
"Ставлю на голосование поддержку запроса Оксаны Савчук (внефракционный депутат - ред.) к президенту Украины относительно применения мер реагирования с целью лишения Владимира Путина, Дмитрия Медведева и других лиц государственных наград Украины, которые предоставлены до 2013 года", - зачитала запрос вице-спикер Рады Елена Кондратюк.
Согласно регламенту Рады, любой депутат имеет право обратиться к президенту, кабмину и другим госорганам с вопросом, который отправляется в форме "депутатского запроса" и на протяжении 15 дней получить письменный ответ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
14:00
Лавров назвал заявления о "вторжении" пропагандой, фейками и вымыслами
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреВладимир ПутинУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныРоссия
 
 
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