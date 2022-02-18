https://ria.ru/20220218/putin-1773605259.html

Рада отправила запрос о лишении Путина госнаград Украины

Рада отправила запрос о лишении Путина госнаград Украины - РИА Новости, 18.02.2022

Рада отправила запрос о лишении Путина госнаград Украины

Верховная рада Украины в пятницу поддержала депутатский запрос к президенту Владимиру Зеленскому о принятии мер по лишению госнаград Украины президента РФ... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:37

2022-02-18T16:37

2022-02-18T16:37

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КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Верховная рада Украины в пятницу поддержала депутатский запрос к президенту Владимиру Зеленскому о принятии мер по лишению госнаград Украины президента РФ Владимира Путина. Такое решение поддержали 265 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов."Ставлю на голосование поддержку запроса Оксаны Савчук (внефракционный депутат - ред.) к президенту Украины относительно применения мер реагирования с целью лишения Владимира Путина, Дмитрия Медведева и других лиц государственных наград Украины, которые предоставлены до 2013 года", - зачитала запрос вице-спикер Рады Елена Кондратюк.Согласно регламенту Рады, любой депутат имеет право обратиться к президенту, кабмину и другим госорганам с вопросом, который отправляется в форме "депутатского запроса" и на протяжении 15 дней получить письменный ответ.

https://ria.ru/20220218/vtorzhenie-1773560441.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, владимир путин, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, россия