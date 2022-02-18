https://ria.ru/20220218/putin-1773553776.html

Путину доверяют более 67 процентов россиян, показал опрос

Путину доверяют более 67 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 18.02.2022

Путину доверяют более 67 процентов россиян, показал опрос

Владимиру Путину доверяют 67,5% россиян, его работу на посту президента РФ одобряют 64,1%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:35

2022-02-18T13:35

2022-02-18T13:35

вциом

владимир путин

политика

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Владимиру Путину доверяют 67,5% россиян, его работу на посту президента РФ одобряют 64,1%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Показатель одобрения деятельности президента в период с 7 по 13 февраля составил 64,1%, рейтинг доверия Путину за этот же период составил 67,5%, следует из результатов исследования.Согласно данным опроса, недоверие к президенту выразили 28% опрошенных, в 25,5% не одобряют его работу на президентском посту.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 7 по 13 февраля 2022 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет, ежедневно опрашивается 1600 респондентов. Приведено среднее значение за семь дней опроса.Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20200922/opros-1577596095.html

https://ria.ru/20180521/1520987596.html

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вциом, владимир путин, политика