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Путину доверяют более 67 процентов россиян, показал опрос
Путину доверяют более 67 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 18.02.2022
Путину доверяют более 67 процентов россиян, показал опрос
Владимиру Путину доверяют 67,5% россиян, его работу на посту президента РФ одобряют 64,1%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T13:35
2022-02-18T13:35
вциом
владимир путин
политика
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Владимиру Путину доверяют 67,5% россиян, его работу на посту президента РФ одобряют 64,1%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Показатель одобрения деятельности президента в период с 7 по 13 февраля составил 64,1%, рейтинг доверия Путину за этот же период составил 67,5%, следует из результатов исследования.Согласно данным опроса, недоверие к президенту выразили 28% опрошенных, в 25,5% не одобряют его работу на президентском посту.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 7 по 13 февраля 2022 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет, ежедневно опрашивается 1600 респондентов. Приведено среднее значение за семь дней опроса.Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20200922/opros-1577596095.html
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вциом, владимир путин, политика
13:35 18.02.2022
 
Путину доверяют более 67 процентов россиян, показал опрос

ВЦИОМ: работу Путина на посту президента одобряют 64,1% россиян, доверяют ему более 67%

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Владимиру Путину доверяют 67,5% россиян, его работу на посту президента РФ одобряют 64,1%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Показатель одобрения деятельности президента в период с 7 по 13 февраля составил 64,1%, рейтинг доверия Путину за этот же период составил 67,5%, следует из результатов исследования.
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Согласно данным опроса, недоверие к президенту выразили 28% опрошенных, в 25,5% не одобряют его работу на президентском посту.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 7 по 13 февраля 2022 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет, ежедневно опрашивается 1600 респондентов. Приведено среднее значение за семь дней опроса.
Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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