https://ria.ru/20220218/putin-1773544691.html

Путин будет наблюдать за учениями в ситуационном центре, заявил Песков

Путин будет наблюдать за учениями в ситуационном центре, заявил Песков - РИА Новости, 18.02.2022

Путин будет наблюдать за учениями в ситуационном центре, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин во время субботних учений сил стратегического сдерживания будет находиться в ситуационном центре, сообщил в пятницу журналистам... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:07

2022-02-18T13:07

2022-02-18T13:07

безопасность

ракетные войска стратегического назначения

владимир путин

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время субботних учений сил стратегического сдерживания будет находиться в ситуационном центре, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Путин, скорее всего, будет находиться в ситуационном центре. Подобные учения, подобные даже тренировочные пуски невозможны без главы государства. Вы знаете про знаменитый чёрный чемоданчик, про красную кнопку и так далее. Как конкретно (будет участвовать) - это не публичная информация", - сказал Песков.В субботу под руководством Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, состоятся пуски баллистических и крылатых ракет, сообщило Минобороны РФ. К учениям будут привлечены Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот.

https://ria.ru/20220217/ucheniya-1773298393.html

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безопасность, ракетные войска стратегического назначения, владимир путин