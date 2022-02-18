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https://ria.ru/20220218/putin-1773544691.html
Путин будет наблюдать за учениями в ситуационном центре, заявил Песков
Путин будет наблюдать за учениями в ситуационном центре, заявил Песков - РИА Новости, 18.02.2022
Путин будет наблюдать за учениями в ситуационном центре, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин во время субботних учений сил стратегического сдерживания будет находиться в ситуационном центре, сообщил в пятницу журналистам... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T13:07
2022-02-18T13:07
безопасность
ракетные войска стратегического назначения
владимир путин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время субботних учений сил стратегического сдерживания будет находиться в ситуационном центре, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Путин, скорее всего, будет находиться в ситуационном центре. Подобные учения, подобные даже тренировочные пуски невозможны без главы государства. Вы знаете про знаменитый чёрный чемоданчик, про красную кнопку и так далее. Как конкретно (будет участвовать) - это не публичная информация", - сказал Песков.В субботу под руководством Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, состоятся пуски баллистических и крылатых ракет, сообщило Минобороны РФ. К учениям будут привлечены Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот.
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безопасность, ракетные войска стратегического назначения, владимир путин
13:07 18.02.2022
 
Путин будет наблюдать за учениями в ситуационном центре, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: Путин будет наблюдать за учениями в ситуационном центре

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время субботних учений сил стратегического сдерживания будет находиться в ситуационном центре, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Путин, скорее всего, будет находиться в ситуационном центре. Подобные учения, подобные даже тренировочные пуски невозможны без главы государства. Вы знаете про знаменитый чёрный чемоданчик, про красную кнопку и так далее. Как конкретно (будет участвовать) - это не публичная информация", - сказал Песков.
В субботу под руководством Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, состоятся пуски баллистических и крылатых ракет, сообщило Минобороны РФ. К учениям будут привлечены Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот.
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БезопасностьРакетные войска стратегического назначенияВладимир Путин
 
 
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