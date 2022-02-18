https://ria.ru/20220218/ptsr-test-1773495279.html

ОНФ заявил о снижении стоимости ПЦР-тестов в некоторых регионах

ОНФ заявил о снижении стоимости ПЦР-тестов в некоторых регионах - РИА Новости, 18.02.2022

ОНФ заявил о снижении стоимости ПЦР-тестов в некоторых регионах

Общероссийский Народный фронт (ОНФ) фиксирует снижение стоимости ПЦР-тестирования в ряде регионов, но пока далеко не все медицинские организации, частные и... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T10:27

2022-02-18T10:27

2022-02-18T10:27

распространение коронавируса

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здоровье - общество

михаил кузнецов (экс-губернатор)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Общероссийский Народный фронт (ОНФ) фиксирует снижение стоимости ПЦР-тестирования в ряде регионов, но пока далеко не все медицинские организации, частные и государственные уменьшили плату, говорится в сообщении ОНФ.Ранее Глава исполкома Общероссийского Народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой поручить Росздравнадзору и ФАС установить предельные отпускные цены на ПЦР-тесты в регионах РФ и решить проблему доминирования частных лабораторий на рынке ПЦР-тестирований."Мы докладывали президенту две недели назад о ситуации вокруг стоимости ПЦР тестов и раз в две недели проверяем порядка 500 лабораторий. Есть тенденция на снижение", - рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, которого цитирует пресс-служба.Он отметил, что в Якутии, Москве и Пскове лаборатории, которые проверялись две недели назад, снизили стоимость тестирования более чем на 500 рублей."Значит, резерв этот есть. Но есть и те регионы, где стоимость остается около 3 тысяч. Это Сахалин, Камчатка, Магадан. Причем я хочу сказать, что иногда это и государственные учреждения, а не только частные, потому что у них упали доходы по другим платным услугам и они таким образом компенсируют. Генеральная прокуратура анализирует происходящее по всем регионам. И мы очень рассчитываем, что там, где цены неадекватно завышены, появятся предписания как государственным, так и частным организациям", - добавил Кузнецов.Уточняется, что Народный фронт выступает с предложениями, которые позволили бы существенно снизить стоимость тестирования. Так, руководитель исполкома Народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк предложил распространить в регионах более оперативное и дешевое экспресс-тестирование в рамках ОМС. Также он предлагает, чтобы федеральный Минздрав и региональные органы управления здравоохранением поменяли экономику процесса в государственных клиниках при оказании платных услуг и обеспечивали при необходимости привлечение частных сетевых лабораторий для оказания ПЦР тестирования по ОМС.

https://ria.ru/20220203/testirovanie-1770939496.html

https://ria.ru/20220205/ptsr-1771239893.html

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