https://ria.ru/20220218/proekty-1773528413.html

Глава Приамурья обсудил с Газпромбанком возможные инвестиционные проекты

Глава Приамурья обсудил с Газпромбанком возможные инвестиционные проекты - РИА Новости, 18.02.2022

Глава Приамурья обсудил с Газпромбанком возможные инвестиционные проекты

Губернатор Амурской области Василий Орлов обсудил с первым вице-президентом Газпромбанка Романом Пановым участие кредитной организации в инвестиционных проектах РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T12:15

2022-02-18T12:15

2022-02-18T12:18

амурская область

экономика

дальний восток

амурская область

газпромбанк

россия

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов обсудил с первым вице-президентом Газпромбанка Романом Пановым участие кредитной организации в инвестиционных проектах региона, сообщает правительство области.Делегация Газпромбанка посетила Амурскую область в рамках визита на Дальний Восток. Важной темой встречи стали инвестиционные проекты развития инфраструктуры региона на принципах государственно-частного партнерства, это должно дать импульс развитию здравоохранения, образования, спорта, транспорта и энергетики региона."В Приамурье активно реализуются проекты на условиях государственно-частного партнерства, инвестпортфель насчитывает порядка 40 миллиардов рублей. По этому направлению работа будет продолжена и в дальнейшем. С Газпромбанком регион взаимодействует во многих направлениях, новые варианты сотрудничества будут проработаны в ближайшее время", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Также стороны обсудили перспективы использования банковского сопровождения контрактов, лизингового финансирования при приобретении спецтехники и программу льготного кредитования розничных клиентов."Мы готовы делиться накопленными экспертизой и опытом банка в реализации перспективных для региона проектов. В результате нашего продуктивного сотрудничества Газпромбанк будет способствовать развитию области и активнее наращивать портфель своего присутствия в регионе во всех сферах бизнеса", - отметил Панов.

https://ria.ru/20220216/khozyaystvo-1773080952.html

https://ria.ru/20220217/pavodki-1773248287.html

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экономика, дальний восток, амурская область, газпромбанк, россия, василий орлов (губернатор)