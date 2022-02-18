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В Госдуме предложат перенести рассмотрение проекта о местном самоуправлении
В Госдуме предложат перенести рассмотрение проекта о местном самоуправлении - РИА Новости, 18.02.2022
В Госдуме предложат перенести рассмотрение проекта о местном самоуправлении
Глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников предложит совету палаты перенести рассмотрение проекта об... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T08:39
2022-02-18T08:57
госдума рф
андрей клишас
россия
павел крашенинников
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников предложит совету палаты перенести рассмотрение проекта об организации местного самоуправления в России во II чтении до июня, сбор поправок продолжается, сообщили в пресс-службе депутата.Ранее рассмотрение соответствующего законопроекта в основном чтении планировалось на 16 марта."Павел Владимирович Крашенинников предложит совету палаты перенести рассмотрение проекта об МСУ во II чтении до июня", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что сбор поправок к законопроекту продолжается.Законопроект об организации местного самоуправления в РФ был внесен в Госдуму в декабре 2021 года. Авторами законопроекта выступили председатели комитетов Госдумы и Совфеда Крашенинников и Андрей Клишас.Новым законопроектом об организации местного самоуправления в РФ закрепляется, что местное самоуправление осуществляется в городских и муниципальных округах, а также внутригородских территориях городов федерального значения. Одноуровневая система организации местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению, считают авторы инициативы.Кроме этого, проектом закона усиливается ответственность глав муниципальных образований и местных администраций перед губернатором. Одним из оснований для отставки является систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. Соответствующую инициативу может выдвинуть глава субъекта.Также глава субъекта вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение переданных полномочий.Законопроект также предусматривает, что глава местной администрации замещает муниципальную должность. Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий – пять лет.Отмечается, что основная часть положений законопроекта вступит в силу в 2023 году, переход на новую систему завершится к 2028 году.
https://ria.ru/20220216/eksperiment-1773148661.html
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госдума рф, андрей клишас, россия, павел крашенинников
08:39 18.02.2022 (обновлено: 08:57 18.02.2022)
 
В Госдуме предложат перенести рассмотрение проекта о местном самоуправлении

Депутат Крашенинников предложит перенести рассмотрение проекта о местном самоуправлении

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ
Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников предложит совету палаты перенести рассмотрение проекта об организации местного самоуправления в России во II чтении до июня, сбор поправок продолжается, сообщили в пресс-службе депутата.
Ранее рассмотрение соответствующего законопроекта в основном чтении планировалось на 16 марта.
"Павел Владимирович Крашенинников предложит совету палаты перенести рассмотрение проекта об МСУ во II чтении до июня", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что сбор поправок к законопроекту продолжается.
Законопроект об организации местного самоуправления в РФ был внесен в Госдуму в декабре 2021 года. Авторами законопроекта выступили председатели комитетов Госдумы и Совфеда Крашенинников и Андрей Клишас.
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Новым законопроектом об организации местного самоуправления в РФ закрепляется, что местное самоуправление осуществляется в городских и муниципальных округах, а также внутригородских территориях городов федерального значения. Одноуровневая система организации местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению, считают авторы инициативы.
Кроме этого, проектом закона усиливается ответственность глав муниципальных образований и местных администраций перед губернатором. Одним из оснований для отставки является систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. Соответствующую инициативу может выдвинуть глава субъекта.
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Также глава субъекта вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение переданных полномочий.
Законопроект также предусматривает, что глава местной администрации замещает муниципальную должность. Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий – пять лет.
Отмечается, что основная часть положений законопроекта вступит в силу в 2023 году, переход на новую систему завершится к 2028 году.
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