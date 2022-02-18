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Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы - РИА Новости, 19.02.2022
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы
Владимир Путин подписал указ о призыве российских граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году. Документ опубликован на официальном... РИА Новости, 19.02.2022
2022-02-18T23:26
2022-02-19T03:30
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о призыве российских граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В соответствии с указом, правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов.Призыв на военную службу — установленное законом привлечение граждан для исполнения воинской обязанности в рядах Вооруженных сил и других войсках, это составная часть комплектования армии.Сборы россиян из запаса направлены на совершенствование боевой выучки резервистов. Это плановое мероприятие, оно проводится ежегодно.Повестки запасникам могут приходить с периодичностью раз в три года. Максимальная продолжительность сборов для них — два месяца, при этом за все время резервист может провести на службе не более 12 месяцев. В среднем призыв тех, кто находится в запасе, происходит раз в год.
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Наталья Макарова
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россия, владимир путин
23:26 18.02.2022 (обновлено: 03:30 19.02.2022)
 
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы

Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан России на военные сборы

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкВоенные билеты призывников
Военные билеты призывников - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
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Военные билеты призывников
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о призыве российских граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Призывать в 2022 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах России, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", — говорится в документе.
В соответствии с указом, правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов.
Призыв на военную службу — установленное законом привлечение граждан для исполнения воинской обязанности в рядах Вооруженных сил и других войсках, это составная часть комплектования армии.
Сборы россиян из запаса направлены на совершенствование боевой выучки резервистов. Это плановое мероприятие, оно проводится ежегодно.
Повестки запасникам могут приходить с периодичностью раз в три года. Максимальная продолжительность сборов для них — два месяца, при этом за все время резервист может провести на службе не более 12 месяцев. В среднем призыв тех, кто находится в запасе, происходит раз в год.
Призывник во время прохождения военно-врачебной комиссии в Североморске - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля 2021, 03:10
Призыв на военную службу в России
Опубликовано: Наталья Макарова
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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