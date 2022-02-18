https://ria.ru/20220218/priyut-1773577276.html

В Орле откроют обновленный приют для бездомных животных

В Орле откроют обновленный приют для бездомных животных - РИА Новости, 18.02.2022

В Орле откроют обновленный приют для бездомных животных

После капитального ремонта стоимостью 40,7 млн рублей в Орле откроется приют для безнадзорных животных. Работы завершатся уже в этом году, после чего в... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T15:05

2022-02-18T15:05

2022-02-18T15:05

орловская область

общество

россия

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. После капитального ремонта стоимостью 40,7 млн рублей в Орле откроется приют для безнадзорных животных. Работы завершатся уже в этом году, после чего в обновленном помещении смогут принимать до 150 собак ежемесячно.Следить за здоровьем четвероногих пациентов и обеспечивать им необходимый уход в приюте будут ветеринарные специалисты государственных ветклиник."Все отловленные животные без владельцев после проведения биркования, стерилизации и вакцинации против бешенства возвращаются в прежние места их обитания", – сообщили в управлении ветеринарии Орловской области.Также жители города могут забрать отловленных собак из приюта домой: для этого сначала нужно зарегистрировать животное в государственной ветклинике и получить ветеринарный паспорт, уточнили в управлении.

https://ria.ru/20220206/zhestokost-1771157880.html

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орловская область, общество, россия