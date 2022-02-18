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В Орле откроют обновленный приют для бездомных животных
В Орле откроют обновленный приют для бездомных животных - РИА Новости, 18.02.2022
В Орле откроют обновленный приют для бездомных животных
После капитального ремонта стоимостью 40,7 млн рублей в Орле откроется приют для безнадзорных животных. Работы завершатся уже в этом году, после чего в... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T15:05
2022-02-18T15:05
орловская область
общество
россия
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. После капитального ремонта стоимостью 40,7 млн рублей в Орле откроется приют для безнадзорных животных. Работы завершатся уже в этом году, после чего в обновленном помещении смогут принимать до 150 собак ежемесячно.Следить за здоровьем четвероногих пациентов и обеспечивать им необходимый уход в приюте будут ветеринарные специалисты государственных ветклиник."Все отловленные животные без владельцев после проведения биркования, стерилизации и вакцинации против бешенства возвращаются в прежние места их обитания", – сообщили в управлении ветеринарии Орловской области.Также жители города могут забрать отловленных собак из приюта домой: для этого сначала нужно зарегистрировать животное в государственной ветклинике и получить ветеринарный паспорт, уточнили в управлении.
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орловская область, общество, россия
15:05 18.02.2022
 

В Орле откроют обновленный приют для бездомных животных

© РИА Новости / Виталий АньковСобаки в приюте для бродячих животных
Собаки в приюте для бродячих животных - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. После капитального ремонта стоимостью 40,7 млн рублей в Орле откроется приют для безнадзорных животных. Работы завершатся уже в этом году, после чего в обновленном помещении смогут принимать до 150 собак ежемесячно.
Следить за здоровьем четвероногих пациентов и обеспечивать им необходимый уход в приюте будут ветеринарные специалисты государственных ветклиник.
Пес Гладиатор дома в США - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
6 февраля, 10:00
Человек собаке не враг: как приюты спасают покалеченных животных
"Все отловленные животные без владельцев после проведения биркования, стерилизации и вакцинации против бешенства возвращаются в прежние места их обитания", – сообщили в управлении ветеринарии Орловской области.
Также жители города могут забрать отловленных собак из приюта домой: для этого сначала нужно зарегистрировать животное в государственной ветклинике и получить ветеринарный паспорт, уточнили в управлении.
 
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