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В Орле откроют обновленный приют для бездомных животных
В Орле откроют обновленный приют для бездомных животных - РИА Новости, 18.02.2022
В Орле откроют обновленный приют для бездомных животных
После капитального ремонта стоимостью 40,7 млн рублей в Орле откроется приют для безнадзорных животных. Работы завершатся уже в этом году, после чего в... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T15:05
2022-02-18T15:05
2022-02-18T15:05
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. После капитального ремонта стоимостью 40,7 млн рублей в Орле откроется приют для безнадзорных животных. Работы завершатся уже в этом году, после чего в обновленном помещении смогут принимать до 150 собак ежемесячно.Следить за здоровьем четвероногих пациентов и обеспечивать им необходимый уход в приюте будут ветеринарные специалисты государственных ветклиник."Все отловленные животные без владельцев после проведения биркования, стерилизации и вакцинации против бешенства возвращаются в прежние места их обитания", – сообщили в управлении ветеринарии Орловской области.Также жители города могут забрать отловленных собак из приюта домой: для этого сначала нужно зарегистрировать животное в государственной ветклинике и получить ветеринарный паспорт, уточнили в управлении.
https://ria.ru/20220206/zhestokost-1771157880.html
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орловская область, общество, россия
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. После капитального ремонта стоимостью 40,7 млн рублей в Орле откроется приют для безнадзорных животных. Работы завершатся уже в этом году, после чего в обновленном помещении смогут принимать до 150 собак ежемесячно.
Следить за здоровьем четвероногих пациентов и обеспечивать им необходимый уход в приюте будут ветеринарные специалисты государственных ветклиник.
"Все отловленные животные без владельцев после проведения биркования, стерилизации и вакцинации против бешенства возвращаются в прежние места их обитания", – сообщили в управлении ветеринарии Орловской области.
Также жители города могут забрать отловленных собак из приюта домой: для этого сначала нужно зарегистрировать животное в государственной ветклинике и получить ветеринарный паспорт, уточнили в управлении.