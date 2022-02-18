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Истребители ВВО уничтожили "противника" в ходе ночных полетов в Приморье
Истребители ВВО уничтожили "противника" в ходе ночных полетов в Приморье - РИА Новости, 18.02.2022
Истребители ВВО уничтожили "противника" в ходе ночных полетов в Приморье
Летчики высотных перехватчиков МиГ-31 и истребителей Су-30СМ в ходе дневных и ночных полетов в Приморье обнаружили и поразили воздушные цели и ушли от ответного РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T03:27
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безопасность
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 18 фев – РИА Новости. Летчики высотных перехватчиков МиГ-31 и истребителей Су-30СМ в ходе дневных и ночных полетов в Приморье обнаружили и поразили воздушные цели и ушли от ответного удара, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).Экипажи также отработали технику простого и сложного пилотирования, в том числе и над морем с элементами боевого маневрирования.Всего выполнено более 20 самолетовылетов.
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безопасность, россия
03:27 18.02.2022 (обновлено: 03:28 18.02.2022)
 
Истребители ВВО уничтожили "противника" в ходе ночных полетов в Приморье

МиГ-31 и Су-30СМ уничтожили "противника" в ходе ночных полетов в Приморье

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИстребители Су-30СМ
Истребители Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Истребители Су-30СМ
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ВЛАДИВОСТОК, 18 фев – РИА Новости. Летчики высотных перехватчиков МиГ-31 и истребителей Су-30СМ в ходе дневных и ночных полетов в Приморье обнаружили и поразили воздушные цели и ушли от ответного удара, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
"В Приморском крае летчики истребительного авиаполка армии ВВС и ПВО ВВО выполнили летно-тактические задания в ходе дневных и ночных полетов. Экипажи высотных перехватчиков МиГ-31 и истребителей Су-30СМ отработали задачи обнаружения и условного поражения воздушных целей как одиночно, так и в составе пар на различном удалении друг от друга с дальнейшим уходом от возможного ответного удара", - говорится в сообщении.
Экипажи также отработали технику простого и сложного пилотирования, в том числе и над морем с элементами боевого маневрирования.
Всего выполнено более 20 самолетовылетов.
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