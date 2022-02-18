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Истребители ВВО уничтожили "противника" в ходе ночных полетов в Приморье

Истребители ВВО уничтожили "противника" в ходе ночных полетов в Приморье - РИА Новости, 18.02.2022

Истребители ВВО уничтожили "противника" в ходе ночных полетов в Приморье

Летчики высотных перехватчиков МиГ-31 и истребителей Су-30СМ в ходе дневных и ночных полетов в Приморье обнаружили и поразили воздушные цели и ушли от ответного РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T03:27

2022-02-18T03:27

2022-02-18T03:28

безопасность

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 18 фев – РИА Новости. Летчики высотных перехватчиков МиГ-31 и истребителей Су-30СМ в ходе дневных и ночных полетов в Приморье обнаружили и поразили воздушные цели и ушли от ответного удара, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).Экипажи также отработали технику простого и сложного пилотирования, в том числе и над морем с элементами боевого маневрирования.Всего выполнено более 20 самолетовылетов.

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