https://ria.ru/20220218/primore-1773465701.html
Истребители ВВО уничтожили "противника" в ходе ночных полетов в Приморье
Истребители ВВО уничтожили "противника" в ходе ночных полетов в Приморье - РИА Новости, 18.02.2022
Истребители ВВО уничтожили "противника" в ходе ночных полетов в Приморье
Летчики высотных перехватчиков МиГ-31 и истребителей Су-30СМ в ходе дневных и ночных полетов в Приморье обнаружили и поразили воздушные цели и ушли от ответного РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T03:27
2022-02-18T03:27
2022-02-18T03:28
безопасность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745010371_0:148:2840:1746_1920x0_80_0_0_d7ab9a5e05ac750cd7b771b7a4a0e645.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 18 фев – РИА Новости. Летчики высотных перехватчиков МиГ-31 и истребителей Су-30СМ в ходе дневных и ночных полетов в Приморье обнаружили и поразили воздушные цели и ушли от ответного удара, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).Экипажи также отработали технику простого и сложного пилотирования, в том числе и над морем с элементами боевого маневрирования.Всего выполнено более 20 самолетовылетов.
https://ria.ru/20220218/abkhaziya-1773465018.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745010371_131:0:2656:1894_1920x0_80_0_0_9e1f0d14e374ad5acbef14ddaf22deea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
03:27 18.02.2022 (обновлено: 03:28 18.02.2022)
Истребители ВВО уничтожили "противника" в ходе ночных полетов в Приморье
МиГ-31 и Су-30СМ уничтожили "противника" в ходе ночных полетов в Приморье