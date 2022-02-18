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Суд приговорил экс-прокурора Норильска к 11 годам колонии за взятку
Суд приговорил экс-прокурора Норильска к 11 годам колонии за взятку - РИА Новости, 18.02.2022
Суд приговорил экс-прокурора Норильска к 11 годам колонии за взятку
Суд приговорил экс-прокурора Норильска Хаважа Гутаева к 11 годам колонии по делу о крупной взятке, его брата - к 9 годам колонии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T09:32
2022-02-18T09:32
происшествия
россия
норильск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 18 фев - РИА Новости. Суд приговорил экс-прокурора Норильска Хаважа Гутаева к 11 годам колонии по делу о крупной взятке, его брата - к 9 годам колонии, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.Исполнявший обязанности норильского прокурора Гутаев был арестован в декабре 2019 года в рамках дела о получении взятки в особо крупном размере. На данном процессе он обвинялся по п. "в" ч. 5 ст.290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом за незаконные действия в крупном размере") – по сведениям суда, размер взятки составил 400 тысяч рублей."Суд признал подсудимых виновными в инкриминируемых им деяниях и назначил следующие наказания: Хаваж-Бауди Гутаеву лишение свободы сроком на 11 лет с содержанием в колонии строгого режима, со штрафом 10 миллионов 773 тысячи рублей, с лишением права занимать государственные должности, должности в прокуратуре и правоохранительных органах, с лишением классного чина; Докки Ахмедовичу Гутаеву лишение свободы сроком на 9 лет с содержанием в колонии общего режима, со штрафом 7 миллионов 980 тысяч рублей", - говорится в сообщении.В суде пояснили, что брат экс-прокурора обвинялся в посредничестве в получении взятки в крупном размере.Еще один фигурант дела Фарид Бабаев обвинялся в даче взятки в крупном размере. Его суд приговорил к лишению свободы сроком на 7 лет 10 месяцев в колонии строгого режима со штрафом 13 миллионов 167 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220211/shtraf-1772294847.html
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происшествия, россия, норильск, красноярский край
09:32 18.02.2022
 
Суд приговорил экс-прокурора Норильска к 11 годам колонии за взятку

Суд приговорил экс-прокурора Норильска Гутаева к 11 годам колонии по делу о крупной взятке

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Судебный молоток
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КРАСНОЯРСК, 18 фев - РИА Новости. Суд приговорил экс-прокурора Норильска Хаважа Гутаева к 11 годам колонии по делу о крупной взятке, его брата - к 9 годам колонии, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.
Исполнявший обязанности норильского прокурора Гутаев был арестован в декабре 2019 года в рамках дела о получении взятки в особо крупном размере. На данном процессе он обвинялся по п. "в" ч. 5 ст.290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом за незаконные действия в крупном размере") – по сведениям суда, размер взятки составил 400 тысяч рублей.
Статуя Фемиды и юридическая литература - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 14:59
Суд назначил штрафы экс-депутатам парламента Якутии за крупную взятку
"Суд признал подсудимых виновными в инкриминируемых им деяниях и назначил следующие наказания: Хаваж-Бауди Гутаеву лишение свободы сроком на 11 лет с содержанием в колонии строгого режима, со штрафом 10 миллионов 773 тысячи рублей, с лишением права занимать государственные должности, должности в прокуратуре и правоохранительных органах, с лишением классного чина; Докки Ахмедовичу Гутаеву лишение свободы сроком на 9 лет с содержанием в колонии общего режима, со штрафом 7 миллионов 980 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В суде пояснили, что брат экс-прокурора обвинялся в посредничестве в получении взятки в крупном размере.
Еще один фигурант дела Фарид Бабаев обвинялся в даче взятки в крупном размере. Его суд приговорил к лишению свободы сроком на 7 лет 10 месяцев в колонии строгого режима со штрафом 13 миллионов 167 тысяч рублей.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
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Источник: экс-зампрокурора района в ЕАО осудили за взятку
 
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