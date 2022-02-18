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Лукашенко пообещал посоветоваться с Путиным насчет своего президентства
Лукашенко пообещал посоветоваться с Путиным насчет своего президентства - РИА Новости, 18.02.2022
Лукашенко пообещал посоветоваться с Путиным насчет своего президентства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что посоветуется с президентом России Владимиром Путиным по поводу своего президентства. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:52
2022-02-18T17:52
в мире
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что посоветуется с президентом России Владимиром Путиным по поводу своего президентства."Что касается моего президентства, сейчас со "старшим братом" посоветуемся и решим. Чего вы переживаете? Все будет нормально", - сказал Лукашенко по итогам переговоров с Путиным.
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в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин
17:52 18.02.2022
 
Лукашенко пообещал посоветоваться с Путиным насчет своего президентства

Лукашенко о должности президента Белоруссии: сейчас с Путиным посоветуемся и решим

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что посоветуется с президентом России Владимиром Путиным по поводу своего президентства.
"Что касается моего президентства, сейчас со "старшим братом" посоветуемся и решим. Чего вы переживаете? Все будет нормально", - сказал Лукашенко по итогам переговоров с Путиным.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 11:53
Лукашенко пригрозил Западу вечным президентством
Опубликовано: Кирилл Волков
 
В миреБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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