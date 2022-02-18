https://ria.ru/20220218/prezident-1773630689.html

Лукашенко пообещал посоветоваться с Путиным насчет своего президентства

Лукашенко пообещал посоветоваться с Путиным насчет своего президентства - РИА Новости, 18.02.2022

Лукашенко пообещал посоветоваться с Путиным насчет своего президентства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что посоветуется с президентом России Владимиром Путиным по поводу своего президентства. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T17:52

2022-02-18T17:52

2022-02-18T17:52

в мире

белоруссия

россия

александр лукашенко

владимир путин

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МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что посоветуется с президентом России Владимиром Путиным по поводу своего президентства."Что касается моего президентства, сейчас со "старшим братом" посоветуемся и решим. Чего вы переживаете? Все будет нормально", - сказал Лукашенко по итогам переговоров с Путиным.

https://ria.ru/20220217/lukashenko-1773286515.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин