https://ria.ru/20220218/prezident-1773630689.html
Лукашенко пообещал посоветоваться с Путиным насчет своего президентства
Лукашенко пообещал посоветоваться с Путиным насчет своего президентства - РИА Новости, 18.02.2022
Лукашенко пообещал посоветоваться с Путиным насчет своего президентства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что посоветуется с президентом России Владимиром Путиным по поводу своего президентства. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:52
2022-02-18T17:52
2022-02-18T17:52
в мире
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александр лукашенко
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МИНСК, 18 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что посоветуется с президентом России Владимиром Путиным по поводу своего президентства."Что касается моего президентства, сейчас со "старшим братом" посоветуемся и решим. Чего вы переживаете? Все будет нормально", - сказал Лукашенко по итогам переговоров с Путиным.
https://ria.ru/20220217/lukashenko-1773286515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин
Лукашенко пообещал посоветоваться с Путиным насчет своего президентства
Лукашенко о должности президента Белоруссии: сейчас с Путиным посоветуемся и решим