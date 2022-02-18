https://ria.ru/20220218/prava-1773610690.html
Путин заявил о систематическом нарушении прав человека на Украине
Путин заявил о систематическом нарушении прав человека на Украине - РИА Новости, 18.02.2022
Путин заявил о систематическом нарушении прав человека на Украине
На Украине массово и систематически нарушаются права человека, законодательно закрепляется дискриминация русскоязычного населения, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:53
2022-02-18T16:53
2022-02-18T16:53
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владимир путин
права человека
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. На Украине массово и систематически нарушаются права человека, законодательно закрепляется дискриминация русскоязычного населения, заявил президент РФ Владимир Путин."Да и в целом на Украине массово и систематически нарушаются права человека. На законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения", - сказал Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Путин также подчеркнул, что Киев по всем ключевым вопросам минских соглашений не исполняет договоренностей.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773606462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, украина, россия, белоруссия, владимир путин, права человека
Путин заявил о систематическом нарушении прав человека на Украине
Президент Путин: на Украине массово нарушаются права человека и русскоязычного населения