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Путин заявил о систематическом нарушении прав человека на Украине
Путин заявил о систематическом нарушении прав человека на Украине - РИА Новости, 18.02.2022
Путин заявил о систематическом нарушении прав человека на Украине
На Украине массово и систематически нарушаются права человека, законодательно закрепляется дискриминация русскоязычного населения, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:53
2022-02-18T16:53
в мире
александр лукашенко
украина
россия
белоруссия
владимир путин
права человека
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. На Украине массово и систематически нарушаются права человека, законодательно закрепляется дискриминация русскоязычного населения, заявил президент РФ Владимир Путин."Да и в целом на Украине массово и систематически нарушаются права человека. На законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения", - сказал Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Путин также подчеркнул, что Киев по всем ключевым вопросам минских соглашений не исполняет договоренностей.
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в мире, александр лукашенко, украина, россия, белоруссия, владимир путин, права человека
16:53 18.02.2022
 
Путин заявил о систематическом нарушении прав человека на Украине

Президент Путин: на Украине массово нарушаются права человека и русскоязычного населения

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. На Украине массово и систематически нарушаются права человека, законодательно закрепляется дискриминация русскоязычного населения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Да и в целом на Украине массово и систематически нарушаются права человека. На законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения", - сказал Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Путин также подчеркнул, что Киев по всем ключевым вопросам минских соглашений не исполняет договоренностей.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
16:42
Путин заявил об обострении ситуации в Донбассе
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреАлександр ЛукашенкоУкраинаРоссияБелоруссияВладимир Путинправа человека
 
 
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