https://ria.ru/20220218/prava-1773610690.html

Путин заявил о систематическом нарушении прав человека на Украине

Путин заявил о систематическом нарушении прав человека на Украине - РИА Новости, 18.02.2022

Путин заявил о систематическом нарушении прав человека на Украине

На Украине массово и систематически нарушаются права человека, законодательно закрепляется дискриминация русскоязычного населения, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:53

2022-02-18T16:53

2022-02-18T16:53

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белоруссия

владимир путин

права человека

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. На Украине массово и систематически нарушаются права человека, законодательно закрепляется дискриминация русскоязычного населения, заявил президент РФ Владимир Путин."Да и в целом на Украине массово и систематически нарушаются права человека. На законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения", - сказал Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Путин также подчеркнул, что Киев по всем ключевым вопросам минских соглашений не исполняет договоренностей.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773606462.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, александр лукашенко, украина, россия, белоруссия, владимир путин, права человека