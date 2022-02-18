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При пожаре в доме в Тверской области погибли два человека
При пожаре в доме в Тверской области погибли два человека - РИА Новости, 18.02.2022
При пожаре в доме в Тверской области погибли два человека
Два человека погибли при пожаре в многоквартирном жилом доме в Кимрах Тверской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T09:32
2022-02-18T09:32
происшествия
тверская область
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в многоквартирном жилом доме в Кимрах Тверской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате возгорания кровли на втором этаже четырехквартирного жилого дома на улице Карла Либкнехта погибли два человека", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что обстоятельства возгорания и личности погибших выясняет следственно-оперативная группа.
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происшествия, тверская область
09:32 18.02.2022
 
При пожаре в доме в Тверской области погибли два человека

При пожаре в многоквартирном доме в Кимрах Тверской области погибли два человека

© РИА Новости / Владимир Буров / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы тушат пожар
Сотрудники пожарной службы тушат пожар - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Владимир Буров
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Сотрудники пожарной службы тушат пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в многоквартирном жилом доме в Кимрах Тверской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В результате возгорания кровли на втором этаже четырехквартирного жилого дома на улице Карла Либкнехта погибли два человека", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что обстоятельства возгорания и личности погибших выясняет следственно-оперативная группа.
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ПроисшествияТверская область
 
 
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