https://ria.ru/20220218/pozhar-1773486943.html

При пожаре в доме в Тверской области погибли два человека

При пожаре в доме в Тверской области погибли два человека - РИА Новости, 18.02.2022

При пожаре в доме в Тверской области погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в многоквартирном жилом доме в Кимрах Тверской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T09:32

2022-02-18T09:32

2022-02-18T09:32

происшествия

тверская область

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в многоквартирном жилом доме в Кимрах Тверской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате возгорания кровли на втором этаже четырехквартирного жилого дома на улице Карла Либкнехта погибли два человека", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что обстоятельства возгорания и личности погибших выясняет следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20220214/pozhar-1772764751.html

тверская область

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2022

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происшествия, тверская область