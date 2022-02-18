https://ria.ru/20220218/poslanie-1773619986.html

Источник: Путин может выступить с посланием Федеральному собранию в марте

Источник: Путин может выступить с посланием Федеральному собранию в марте - РИА Новости, 18.02.2022

Источник: Путин может выступить с посланием Федеральному собранию в марте

Президент России Владимир Путин может огласить послание Федеральному собранию в марте, сообщил РИА Новости источник в парламенте. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T17:22

2022-02-18T17:22

2022-02-18T17:44

политика

владимир путин

федеральное собрание рф

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин может огласить послание Федеральному собранию в марте, сообщил РИА Новости источник в парламенте."Послание, по информации на данный момент, планируется в марте", — сказал собеседник агентства.Эти данные также подтвердил другой источник агентства.Накануне глава государства провел совещание по экономическим вопросам. Он отметил, что это мероприятие открывает серию совещаний по подготовке послания, и поручил министрам просчитать все проекты. Путин подчеркнул, что обращение к парламенту — это не обещания каких-то коврижек и дополнительных льгот, а возможность озвучить направления развития страны и повысить благосостояние россиян.Послание Федеральному собраниюРаз в год президент обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, который выражает видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу. Оно включает политические, экономические, идеологические положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат Федерального собрания.По традиции на мероприятии присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели заксобраний субъектов страны, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе руководители региональных общественных палат, главреды крупнейших СМИ.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в этом году дата и формат мероприятия будут зависеть в том числе и от эпидемиологической обстановки.

https://ria.ru/20220217/poslanie-1773406391.html

https://ria.ru/20210421/prezident-1728923371.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир путин, федеральное собрание рф