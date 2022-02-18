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Источник: Путин может выступить с посланием Федеральному собранию в марте
Источник: Путин может выступить с посланием Федеральному собранию в марте - РИА Новости, 18.02.2022
Источник: Путин может выступить с посланием Федеральному собранию в марте
Президент России Владимир Путин может огласить послание Федеральному собранию в марте, сообщил РИА Новости источник в парламенте. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T17:22
2022-02-18T17:22
2022-02-18T17:44
политика
владимир путин
федеральное собрание рф
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин может огласить послание Федеральному собранию в марте, сообщил РИА Новости источник в парламенте."Послание, по информации на данный момент, планируется в марте", — сказал собеседник агентства.Эти данные также подтвердил другой источник агентства.Накануне глава государства провел совещание по экономическим вопросам. Он отметил, что это мероприятие открывает серию совещаний по подготовке послания, и поручил министрам просчитать все проекты. Путин подчеркнул, что обращение к парламенту — это не обещания каких-то коврижек и дополнительных льгот, а возможность озвучить направления развития страны и повысить благосостояние россиян.Послание Федеральному собраниюРаз в год президент обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, который выражает видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу. Оно включает политические, экономические, идеологические положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат Федерального собрания.По традиции на мероприятии присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели заксобраний субъектов страны, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе руководители региональных общественных палат, главреды крупнейших СМИ.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в этом году дата и формат мероприятия будут зависеть в том числе и от эпидемиологической обстановки.
https://ria.ru/20220217/poslanie-1773406391.html
https://ria.ru/20210421/prezident-1728923371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, федеральное собрание рф
17:22 18.02.2022 (обновлено: 17:44 18.02.2022)
Источник: Путин может выступить с посланием Федеральному собранию в марте
Источник: послание президента Путина Федеральному собранию могут огласить в марте
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин может огласить послание Федеральному собранию в марте, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
"Послание, по информации на данный момент, планируется в марте", — сказал собеседник агентства.
Эти данные также подтвердил другой источник агентства.
Накануне глава государства провел совещание по экономическим вопросам. Он отметил, что это мероприятие открывает серию совещаний по подготовке послания, и поручил министрам просчитать все проекты. Путин подчеркнул, что обращение к парламенту — это не обещания каких-то коврижек и дополнительных льгот, а возможность озвучить направления развития страны и повысить благосостояние россиян.
Послание Федеральному собранию
Раз в год президент обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, который выражает видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу. Оно включает политические, экономические, идеологические положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат Федерального собрания.
По традиции на мероприятии присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы
, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели заксобраний субъектов страны, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе руководители региональных общественных палат, главреды крупнейших СМИ.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в этом году дата и формат мероприятия будут зависеть в том числе и от эпидемиологической обстановки.
Опубликовано: Кирилл Волков