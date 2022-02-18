Порошенко заявил, что мечтает стать депутатом Европейского парламента
Порошенко пока не решил, будет ли баллотироваться в президенты Украины в 2024 году
Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
ВАРШАВА, 18 фев – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что пока не решил, баллотироваться ли в президенты страны на следующих выборах в 2024 году.
"Да. Я буду участвовать в выборах, но не на пост президента. Что касается поста президента, мы еще посмотрим", - заявил Порошенко в эфире радиостанции RMF FM.
При этом в шутку Порошенко заявил, что хочет стать депутатом Европейского парламента. "Я хочу поделиться своей мечтой со слушателями вашего радио. Сенсация полная. Моя мечта: я хочу выиграть выборы в Европейский парламент и стать депутатом Европейского парламента от Украины", - сказал Порошенко.
Порошенко занимал пост президента Украины с 2014 по 2019 год.
На Украине Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.
Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
Печерский районный суд Киева ранее отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжаловал решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность. Также решение суда обжаловало госбюро расследований, правоохранители настаивают на его аресте. Киевский апелляционный суд в пятницу оставил в силе решение суда первой инстанции.
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