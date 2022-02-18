Нижегородская область направит гуманитарную помощь жителям Донбасса
Нижегородская область направит два грузовых автомобиля с помощью жителям Донбасса
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 фев - РИА Новости. Нижегородская область 19 февраля направит два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью в Ростовскую область, которая первой принимает эвакуированных жителей Донбасса, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"В составе гуманитарного груза – более 40 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости. Мы также создали в регионе оперативный штаб, чтобы оценить, сколько людей из ЛНР и ДНР сможем принять. Для размещения задействуем гостиницы, санатории и другие подобные объекты. Также оцениваем наличие транспорта, который необходимо направить для перевозки мирных жителей ЛНР и ДНР на территорию России", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области добавил, что регион готов оказать помощь и другим субъектам РФ, куда прибудет самое большое число жителей Донбасса.
По словам Никитина, региональное отделение партии "Единая Россия" открыло счёт для сбора средств для приобретения товаров первой необходимости и продуктов питания для отправки в места размещения беженцев.
Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.
Опубликовано: Дарья Буймова