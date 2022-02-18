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Нижегородская область направит гуманитарную помощь жителям Донбасса
Нижегородская область направит гуманитарную помощь жителям Донбасса - РИА Новости, 18.02.2022
Нижегородская область направит гуманитарную помощь жителям Донбасса
Нижегородская область 19 февраля направит два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью в Ростовскую область, которая первой принимает эвакуированных жителей... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T23:04
2022-02-18T23:04
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
единая россия
мчс днр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 фев - РИА Новости. Нижегородская область 19 февраля направит два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью в Ростовскую область, которая первой принимает эвакуированных жителей Донбасса, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин."В составе гуманитарного груза – более 40 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости. Мы также создали в регионе оперативный штаб, чтобы оценить, сколько людей из ЛНР и ДНР сможем принять. Для размещения задействуем гостиницы, санатории и другие подобные объекты. Также оцениваем наличие транспорта, который необходимо направить для перевозки мирных жителей ЛНР и ДНР на территорию России", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Губернатор Нижегородской области добавил, что регион готов оказать помощь и другим субъектам РФ, куда прибудет самое большое число жителей Донбасса.По словам Никитина, региональное отделение партии "Единая Россия" открыло счёт для сбора средств для приобретения товаров первой необходимости и продуктов питания для отправки в места размещения беженцев.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.
https://ria.ru/20220218/minzdrav-1773664194.html
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луганская народная республика
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Дарья Буймова
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, единая россия, мчс днр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество
23:04 18.02.2022
 
Нижегородская область направит гуманитарную помощь жителям Донбасса

Нижегородская область направит два грузовых автомобиля с помощью жителям Донбасса

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкЭвакуация граждан Донецкой Народной Республики
Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Эвакуация граждан Донецкой Народной Республики
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 фев - РИА Новости. Нижегородская область 19 февраля направит два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью в Ростовскую область, которая первой принимает эвакуированных жителей Донбасса, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"В составе гуманитарного груза – более 40 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости. Мы также создали в регионе оперативный штаб, чтобы оценить, сколько людей из ЛНР и ДНР сможем принять. Для размещения задействуем гостиницы, санатории и другие подобные объекты. Также оцениваем наличие транспорта, который необходимо направить для перевозки мирных жителей ЛНР и ДНР на территорию России", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Пункт пропуска Матвеев-Курган в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
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Минздрав ЛНР развернул пункты помощи на границе с Россией
Губернатор Нижегородской области добавил, что регион готов оказать помощь и другим субъектам РФ, куда прибудет самое большое число жителей Донбасса.
По словам Никитина, региональное отделение партии "Единая Россия" открыло счёт для сбора средств для приобретения товаров первой необходимости и продуктов питания для отправки в места размещения беженцев.
Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.
Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
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Крым готов принять жителей ДНР и ЛНР, заявили в комитете "Россия — Донбасс"
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияЕдиная РоссияМЧС ДНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюОбщество
 
 
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