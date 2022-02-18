https://ria.ru/20220218/pomosch-1773695436.html

Нижегородская область направит гуманитарную помощь жителям Донбасса

Нижегородская область направит гуманитарную помощь жителям Донбасса - РИА Новости, 18.02.2022

Нижегородская область направит гуманитарную помощь жителям Донбасса

Нижегородская область 19 февраля направит два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью в Ростовскую область, которая первой принимает эвакуированных жителей... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T23:04

2022-02-18T23:04

2022-02-18T23:04

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

единая россия

мчс днр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773686660_0:146:3068:1872_1920x0_80_0_0_5ca48543a981a142d1858e939c20d2af.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 фев - РИА Новости. Нижегородская область 19 февраля направит два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью в Ростовскую область, которая первой принимает эвакуированных жителей Донбасса, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин."В составе гуманитарного груза – более 40 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости. Мы также создали в регионе оперативный штаб, чтобы оценить, сколько людей из ЛНР и ДНР сможем принять. Для размещения задействуем гостиницы, санатории и другие подобные объекты. Также оцениваем наличие транспорта, который необходимо направить для перевозки мирных жителей ЛНР и ДНР на территорию России", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Губернатор Нижегородской области добавил, что регион готов оказать помощь и другим субъектам РФ, куда прибудет самое большое число жителей Донбасса.По словам Никитина, региональное отделение партии "Единая Россия" открыло счёт для сбора средств для приобретения товаров первой необходимости и продуктов питания для отправки в места размещения беженцев.Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста. МЧС ДНР сообщило, что из этой самопровозглашенной республики планируется эвакуировать около 700 тысяч человек.

https://ria.ru/20220218/minzdrav-1773664194.html

https://ria.ru/20220218/donbass-1773689088.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, единая россия, мчс днр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество