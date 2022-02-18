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Польша готовится принимать раненых украинских солдат, заявил Моравецкий
Польша готовится принимать раненых украинских солдат, заявил Моравецкий - РИА Новости, 18.02.2022
Польша готовится принимать раненых украинских солдат, заявил Моравецкий
Польша готовится принимать на лечение раненых украинских солдат в случае эскалации, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий журналистам после... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T15:00
2022-02-18T15:00
в мире
игорь конашенков
сергей лавров
владимир путин
сша
киев
россия
нато
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ВАРШАВА, 18 фев – РИА Новости. Польша готовится принимать на лечение раненых украинских солдат в случае эскалации, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий журналистам после окончания саммита Евросовета в Брюсселе."Увы, не стоит рассчитывать, что дойдет до быстрой деэскалации (ситуации вокруг Украины – ред.). Все за нашей восточной границей были бы счастливы, но так не будет. Поэтому мы стараемся как можно скорее укреплять нашу армию, а на нашей польско-украинской границе готовить возможности также и к худшим сценариям: эвакуации большого числа граждан из Украины, приему граждан и даже к лечению раненых", - сказал Моравецкий.Приписываемые России якобы планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.Ранее в Кремле, комментируя заявления НАТО про отсутствие доказательств отвода войск РФ после учений, заявили, что у альянса есть проблема в системе оценки ситуации. А глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отсутствием воспитания у Запада призывы проверить отвод войск РФ после завершения учений.
https://ria.ru/20220218/pomosch-1773571852.html
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в мире, игорь конашенков, сергей лавров, владимир путин, сша, киев, россия, нато, польша, матеуш моравецкий
15:00 18.02.2022
 
Польша готовится принимать раненых украинских солдат, заявил Моравецкий

Премьер Польши Моравецкий: страна готовится принимать на лечение раненых украинских солдат

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 фев – РИА Новости. Польша готовится принимать на лечение раненых украинских солдат в случае эскалации, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий журналистам после окончания саммита Евросовета в Брюсселе.
"Увы, не стоит рассчитывать, что дойдет до быстрой деэскалации (ситуации вокруг Украины – ред.). Все за нашей восточной границей были бы счастливы, но так не будет. Поэтому мы стараемся как можно скорее укреплять нашу армию, а на нашей польско-украинской границе готовить возможности также и к худшим сценариям: эвакуации большого числа граждан из Украины, приему граждан и даже к лечению раненых", - сказал Моравецкий.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
14:45
Премьер Польши призвал ЕС оказать финансовую помощь Украине
Приписываемые России якобы планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
Ранее в Кремле, комментируя заявления НАТО про отсутствие доказательств отвода войск РФ после учений, заявили, что у альянса есть проблема в системе оценки ситуации. А глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отсутствием воспитания у Запада призывы проверить отвод войск РФ после завершения учений.
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 16:58В мире
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В миреИгорь КонашенковСергей ЛавровВладимир ПутинСШАКиевРоссияНАТОПольшаМатеуш Моравецкий
 
 
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