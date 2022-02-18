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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 18.02.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачная погода, временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха составит до плюс 4 градусов, сообщил... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T08:08
2022-02-18T08:08
общество
москва
погода
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Облачная погода, временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха составит до плюс 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве облачно, временами небольшие осадки, в Москве максимальная температура плюс 2-4 градуса, по области от нуля до плюс 5", - сообщил Синенков.Он отметил, что осадки будут преимущественно в виде дождя, иногда мокрый снег.Синоптик также сообщил, что ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду.Атмосферное давление повысится и составит 734 миллиметра ртутного столба, что все ещё сильно ниже нормы.
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общество, москва, погода
08:08 18.02.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

В Москве в пятницу ожидают мокрый снег и до четырех градусов тепла

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПрохожий на Красной площади в Москве
Прохожий на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Прохожий на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Облачная погода, временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха составит до плюс 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в Москве облачно, временами небольшие осадки, в Москве максимальная температура плюс 2-4 градуса, по области от нуля до плюс 5", - сообщил Синенков.
Он отметил, что осадки будут преимущественно в виде дождя, иногда мокрый снег.
Синоптик также сообщил, что ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление повысится и составит 734 миллиметра ртутного столба, что все ещё сильно ниже нормы.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
00:12
Вильфанд рассказал о "супертеплой погоде" в Центральной России в пятницу
 
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