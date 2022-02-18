https://ria.ru/20220218/pogoda-1773477802.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 18.02.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Облачная погода, временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха составит до плюс 4 градусов, сообщил... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T08:08

2022-02-18T08:08

2022-02-18T08:08

общество

москва

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771208309_0:0:2925:1645_1920x0_80_0_0_dbddf4eb44e510ab8035982ffb7ef6c0.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Облачная погода, временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в Москве в пятницу, температура воздуха составит до плюс 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве облачно, временами небольшие осадки, в Москве максимальная температура плюс 2-4 градуса, по области от нуля до плюс 5", - сообщил Синенков.Он отметил, что осадки будут преимущественно в виде дождя, иногда мокрый снег.Синоптик также сообщил, что ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду.Атмосферное давление повысится и составит 734 миллиметра ртутного столба, что все ещё сильно ниже нормы.

https://ria.ru/20220218/temperatura-1773459766.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, погода