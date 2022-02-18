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РЖД запускают два турпоезда по Кругобайкальской железной дороге

РЖД запускают два турпоезда по Кругобайкальской железной дороге - РИА Новости, 18.02.2022

РЖД запускают два турпоезда по Кругобайкальской железной дороге

РЖД с 11 марта запускают по Кругобайкальской железной дороге поезда выходного дня из Иркутска и Улан-Удэ, сообщает компания. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T19:11

2022-02-18T19:11

2022-02-18T19:11

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. РЖД с 11 марта запускают по Кругобайкальской железной дороге поезда выходного дня из Иркутска и Улан-Удэ, сообщает компания."Два туристических "Байкальских экспресса" будут курсировать по круговым маршрутам, отправляясь в пятницу и возвращаясь в воскресенье: поезд № 928 Иркутск – Слюдянка – Байкал – Иркутск, поезд № 929 Улан-Удэ – Слюдянка – Байкал – Иркутск – Улан-Удэ", – говорится в сообщении, опубликованном в официальном Телеграм-канале компании.Уточняется, что туристы совершат экскурсию по Кругобайкальской железной дороге на паровозе, увидят ее уникальные тоннели, виадуки, каменные галереи, а также успеют насладиться природой озера."Концепция путешествия – "поезд-отель". Комфорт в поездке будет обеспечен за счет новейших купейных вагонов с душем, сервисными зонами и другими удобствами", – добавили в РЖД.

https://ria.ru/20211214/baykal-1763174121.html

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