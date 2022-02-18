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Туризм
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РЖД запускают два турпоезда по Кругобайкальской железной дороге
РЖД запускают два турпоезда по Кругобайкальской железной дороге - РИА Новости, 18.02.2022
РЖД запускают два турпоезда по Кругобайкальской железной дороге
РЖД с 11 марта запускают по Кругобайкальской железной дороге поезда выходного дня из Иркутска и Улан-Удэ, сообщает компания. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T19:11
2022-02-18T19:11
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. РЖД с 11 марта запускают по Кругобайкальской железной дороге поезда выходного дня из Иркутска и Улан-Удэ, сообщает компания."Два туристических "Байкальских экспресса" будут курсировать по круговым маршрутам, отправляясь в пятницу и возвращаясь в воскресенье: поезд № 928 Иркутск – Слюдянка – Байкал – Иркутск, поезд № 929 Улан-Удэ – Слюдянка – Байкал – Иркутск – Улан-Удэ", – говорится в сообщении, опубликованном в официальном Телеграм-канале компании.Уточняется, что туристы совершат экскурсию по Кругобайкальской железной дороге на паровозе, увидят ее уникальные тоннели, виадуки, каменные галереи, а также успеют насладиться природой озера."Концепция путешествия – "поезд-отель". Комфорт в поездке будет обеспечен за счет новейших купейных вагонов с душем, сервисными зонами и другими удобствами", – добавили в РЖД.
https://ria.ru/20211214/baykal-1763174121.html
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туризм, новости - туризм, иркутск, улан-удэ, слюдянка, ржд, туристы, поезда, байкал, куда поехать, куда поехать в выходные
19:11 18.02.2022
 
РЖД запускают два турпоезда по Кругобайкальской железной дороге

С 11 марта РЖД запускают два состава "Байкальский экспресс" из Иркутска и Улан-Удэ

© Depositphotos / avrutinКругобайкальская железная дорога
Кругобайкальская железная дорога - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Depositphotos / avrutin
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. РЖД с 11 марта запускают по Кругобайкальской железной дороге поезда выходного дня из Иркутска и Улан-Удэ, сообщает компания.
"Два туристических "Байкальских экспресса" будут курсировать по круговым маршрутам, отправляясь в пятницу и возвращаясь в воскресенье: поезд № 928 Иркутск – Слюдянка – Байкал – Иркутск, поезд № 929 Улан-Удэ – Слюдянка – Байкал – Иркутск – Улан-Удэ", – говорится в сообщении, опубликованном в официальном Телеграм-канале компании.
Уточняется, что туристы совершат экскурсию по Кругобайкальской железной дороге на паровозе, увидят ее уникальные тоннели, виадуки, каменные галереи, а также успеют насладиться природой озера.
"Концепция путешествия – "поезд-отель". Комфорт в поездке будет обеспечен за счет новейших купейных вагонов с душем, сервисными зонами и другими удобствами", – добавили в РЖД.
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