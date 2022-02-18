https://ria.ru/20220218/podmoskove-1773511262.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 596 человек с коронавирусом

В Подмосковье за сутки госпитализировали 596 человек с коронавирусом - РИА Новости, 18.02.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 596 человек с коронавирусом

За прошедшие сутки в Московской области число зараженных коронавирусом увеличилось на 5161, следует из опубликованных в пятницу данных на сайте... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T11:30

2022-02-18T11:30

2022-02-18T11:30

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области число зараженных коронавирусом увеличилось на 5161, следует из опубликованных в пятницу данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 5161 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 596 человек, еще 26 человек умерло. Днем ранее количество новых зараженных составляло 4065 человек.

https://ria.ru/20220218/belgiya-1773507417.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19