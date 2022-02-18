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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220218/podmoskove-1773511262.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 596 человек с коронавирусом
В Подмосковье за сутки госпитализировали 596 человек с коронавирусом - РИА Новости, 18.02.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 596 человек с коронавирусом
За прошедшие сутки в Московской области число зараженных коронавирусом увеличилось на 5161, следует из опубликованных в пятницу данных на сайте... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T11:30
2022-02-18T11:30
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области число зараженных коронавирусом увеличилось на 5161, следует из опубликованных в пятницу данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 5161 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 596 человек, еще 26 человек умерло. Днем ранее количество новых зараженных составляло 4065 человек.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19
11:30 18.02.2022
 
В Подмосковье за сутки госпитализировали 596 человек с коронавирусом

В Подмосковье за сутки выявили 5161 случай COVID-19

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области число зараженных коронавирусом увеличилось на 5161, следует из опубликованных в пятницу данных на сайте стопкоронавирус.рф.
По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 5161 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 596 человек, еще 26 человек умерло. Днем ранее количество новых зараженных составляло 4065 человек.
Люди в масках в Королевской галерее Святого Юбера в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
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Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)Коронавирус COVID-19
 
 
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