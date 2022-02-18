https://ria.ru/20220218/podmoskove-1773511262.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 596 человек с коронавирусом
В Подмосковье за сутки госпитализировали 596 человек с коронавирусом - РИА Новости, 18.02.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 596 человек с коронавирусом
За прошедшие сутки в Московской области число зараженных коронавирусом увеличилось на 5161, следует из опубликованных в пятницу данных на сайте... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T11:30
2022-02-18T11:30
2022-02-18T11:30
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769924581_0:0:2863:1610_1920x0_80_0_0_cc0515ded12bfc07dbd5b1a9a52c5ac8.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области число зараженных коронавирусом увеличилось на 5161, следует из опубликованных в пятницу данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 5161 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 596 человек, еще 26 человек умерло. Днем ранее количество новых зараженных составляло 4065 человек.
https://ria.ru/20220218/belgiya-1773507417.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769924581_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_0576c101c7143d58dcc280bd0e41c8c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 596 человек с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 5161 случай COVID-19