07:08 18.02.2022 (обновлено: 07:12 18.02.2022)
В Финляндии готовы предоставить площадку для переговоров Лаврова и Блинкена
Глава Финляндии Ниинисте предложил площадку для переговоров Лаврова и Блинкена
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен
ХЕЛЬСИНКИ, 18 фев — РИА Новости. Финляндия готова предоставить площадку для возможной встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщили РИА Новости в канцелярии президента Финляндии со ссылкой на слова главы государства Саули Ниинистё.
В четверг Блинкен сообщил, что направил письмо Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе.
"Если Финляндию попросят предоставить хорошие услуги (место для переговоров Лаврова и Блинкена), Финляндия готова это сделать", - отметил Ниинистё.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам в ответ на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.