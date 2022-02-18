Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220218/peregovory-1773596683.html
Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле продолжаются уже два часа
Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле продолжаются уже два часа - РИА Новости, 18.02.2022
Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле продолжаются уже два часа
Президенты России Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко общаются уже два часа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:10
2022-02-18T17:30
политика
москва
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773578175_0:149:2784:1715_1920x0_80_0_0_36a594b9fc3c11677daf1c7c991db92b.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президенты России Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко общаются уже два часа, передает корреспондент РИА Новости.Это первый очный визит Лукашенко в Россию в этом году. Переговоры проходят в Кремле. Они начались с небольшой задержкой, поскольку белорусский лидер ждал результата теста на коронавирус.Ранее сообщалось, что главы государств планируют обсудить развитие торгово-экономического сотрудничества, безопасность в регионе, совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, а также международную проблематику.Встреча проходит на фоне обострения обстановки в Восточной Европе. В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в регионе.В Москве отрицают все претензии, подчеркивая, что все это лишь предлог для укрепления НАТО у российских границ. Кроме того, по мнению Кремля и МИД, раскрученная Вашингтоном и Брюсселем истерика нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.
https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773564490.html
москва
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773578175_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_3c517a99d51582f04a61571fa4e39090.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, москва, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
16:10 18.02.2022 (обновлено: 17:30 18.02.2022)
 
Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле продолжаются уже два часа

Переговоры президентов Путина и Лукашенко в Кремле продолжаются уже два часа

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президенты России Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко общаются уже два часа, передает корреспондент РИА Новости.
Это первый очный визит Лукашенко в Россию в этом году. Переговоры проходят в Кремле. Они начались с небольшой задержкой, поскольку белорусский лидер ждал результата теста на коронавирус.
Ранее сообщалось, что главы государств планируют обсудить развитие торгово-экономического сотрудничества, безопасность в регионе, совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, а также международную проблематику.
Встреча проходит на фоне обострения обстановки в Восточной Европе. В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в регионе.
В Москве отрицают все претензии, подчеркивая, что все это лишь предлог для укрепления НАТО у российских границ. Кроме того, по мнению Кремля и МИД, раскрученная Вашингтоном и Брюсселем истерика нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Москву - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
14:14
Лукашенко пошутил, что рад разбавить своим визитом в Россию западные элиты
Опубликовано: Ольга Маркова
 
ПолитикаМоскваРоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала