https://ria.ru/20220218/peregovory-1773596683.html

Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле продолжаются уже два часа

Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле продолжаются уже два часа - РИА Новости, 18.02.2022

Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле продолжаются уже два часа

Президенты России Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко общаются уже два часа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T16:10

2022-02-18T16:10

2022-02-18T17:30

политика

москва

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773578175_0:149:2784:1715_1920x0_80_0_0_36a594b9fc3c11677daf1c7c991db92b.jpg

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президенты России Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко общаются уже два часа, передает корреспондент РИА Новости.Это первый очный визит Лукашенко в Россию в этом году. Переговоры проходят в Кремле. Они начались с небольшой задержкой, поскольку белорусский лидер ждал результата теста на коронавирус.Ранее сообщалось, что главы государств планируют обсудить развитие торгово-экономического сотрудничества, безопасность в регионе, совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, а также международную проблематику.Встреча проходит на фоне обострения обстановки в Восточной Европе. В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в регионе.В Москве отрицают все претензии, подчеркивая, что все это лишь предлог для укрепления НАТО у российских границ. Кроме того, по мнению Кремля и МИД, раскрученная Вашингтоном и Брюсселем истерика нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.

https://ria.ru/20220218/lukashenko-1773564490.html

москва

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, москва, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко