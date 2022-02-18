16:10 18.02.2022 (обновлено: 17:30 18.02.2022)
Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле продолжаются уже два часа
Переговоры президентов Путина и Лукашенко в Кремле продолжаются уже два часа
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президенты России Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко общаются уже два часа, передает корреспондент РИА Новости.
Это первый очный визит Лукашенко в Россию в этом году. Переговоры проходят в Кремле. Они начались с небольшой задержкой, поскольку белорусский лидер ждал результата теста на коронавирус.
Ранее сообщалось, что главы государств планируют обсудить развитие торгово-экономического сотрудничества, безопасность в регионе, совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, а также международную проблематику.
Встреча проходит на фоне обострения обстановки в Восточной Европе. В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в регионе.
В Москве отрицают все претензии, подчеркивая, что все это лишь предлог для укрепления НАТО у российских границ. Кроме того, по мнению Кремля и МИД, раскрученная Вашингтоном и Брюсселем истерика нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.
Опубликовано: Ольга Маркова