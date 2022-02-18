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Посольство Великобритании на Украине переезжает во Львов
Посольство Великобритании на Украине переезжает во Львов - РИА Новости, 18.02.2022
Посольство Великобритании на Украине переезжает во Львов
Посольство Великобритании на Украине временно переезжает из Киева во Львов, сообщает МИД страны. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T22:53
2022-02-18T23:10
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ЛОНДОН, 18 фев – РИА Новости. Посольство Великобритании на Украине временно переезжает из Киева во Львов, сообщает МИД страны."Офис британского посольства временно переезжает. Сотрудники посольства работают из британского посольства во Львове", - говорится в сообщении.МИД страны рекомендует всем британским гражданам немедленно покинуть Украину, пока доступен коммерческий транспорт.Все ли посольство переехало или только его часть, не уточняется. Сообщается, что эти меры связаны с "наращиваем российских войск на границе с Украиной, что повысило угрозу военных действий"."Любые военные действия России на Украине сильно скажутся на возможности правительства Британии оказывать консульские услуги на Украине. Граждане Великобритании не должны ожидать усиления консульской поддержки или помощи для эвакуации в этих условиях", - говорится в сообщении.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.
https://ria.ru/20220216/posolstvo-1773154764.html
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великобритания, киев, украина
22:53 18.02.2022 (обновлено: 23:10 18.02.2022)
 
Посольство Великобритании на Украине переезжает во Львов

Посольство Великобритании на Украине временно переезжает из Киева во Львов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства Великобритании в Киеве
Здание посольства Великобритании в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание посольства Великобритании в Киеве
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 18 фев – РИА Новости. Посольство Великобритании на Украине временно переезжает из Киева во Львов, сообщает МИД страны.
"Офис британского посольства временно переезжает. Сотрудники посольства работают из британского посольства во Львове", - говорится в сообщении.
МИД страны рекомендует всем британским гражданам немедленно покинуть Украину, пока доступен коммерческий транспорт.
Все ли посольство переехало или только его часть, не уточняется. Сообщается, что эти меры связаны с "наращиваем российских войск на границе с Украиной, что повысило угрозу военных действий".
"Любые военные действия России на Украине сильно скажутся на возможности правительства Британии оказывать консульские услуги на Украине. Граждане Великобритании не должны ожидать усиления консульской поддержки или помощи для эвакуации в этих условиях", - говорится в сообщении.
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
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