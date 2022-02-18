https://ria.ru/20220218/pereezd-1773694398.html

Посольство Великобритании на Украине переезжает во Львов

Посольство Великобритании на Украине переезжает во Львов - РИА Новости, 18.02.2022

Посольство Великобритании на Украине переезжает во Львов

Посольство Великобритании на Украине временно переезжает из Киева во Львов, сообщает МИД страны. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T22:53

2022-02-18T22:53

2022-02-18T23:10

великобритания

киев

украина

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ЛОНДОН, 18 фев – РИА Новости. Посольство Великобритании на Украине временно переезжает из Киева во Львов, сообщает МИД страны."Офис британского посольства временно переезжает. Сотрудники посольства работают из британского посольства во Львове", - говорится в сообщении.МИД страны рекомендует всем британским гражданам немедленно покинуть Украину, пока доступен коммерческий транспорт.Все ли посольство переехало или только его часть, не уточняется. Сообщается, что эти меры связаны с "наращиваем российских войск на границе с Украиной, что повысило угрозу военных действий"."Любые военные действия России на Украине сильно скажутся на возможности правительства Британии оказывать консульские услуги на Украине. Граждане Великобритании не должны ожидать усиления консульской поддержки или помощи для эвакуации в этих условиях", - говорится в сообщении.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации.

https://ria.ru/20220216/posolstvo-1773154764.html

https://ria.ru/20220215/evakuatsiya-1772887981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

великобритания, киев, украина