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Британцы хотели защитить Украину, но ошиблись адресом
В Раде из-за британских военных вспомнили анекдот - РИА Новости, 18.02.2022
Британцы хотели защитить Украину, но ошиблись адресом
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский анекдотом описал переброску британских военных в Эстонию. РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T02:30
2022-02-18T02:54
в мире
украина
верховная рада украины
партия "слуга народа"
максим бужанский
великобритания
эстония
россия
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский анекдотом описал переброску британских военных в Эстонию."Эстония, как мы все знаем, находится в чудовищной опасности, и Британия спешит ей на помощь. Потому что если не находится, то не понятно, в чем смысл этих маневров. Анекдот такой был: Товарищ милиционер, а по этой улице ходить опасно? Ну если б было опасно, я б тут не ходил", - резюмировал парламентарий в своем Telegram-канале.Как ранее сообщили в минобороны Великобритании, Королевская боевая группа Уэльса, в состав которой входят бронетехника и личный состав, покинет Сеннелагер в Германии и базы в Великобритании и начнет прибывать в Эстонию на следующей неделе, а вертолеты Apache скоро отправятся на учения с союзниками в Восточной Европе.До этого Британия и НАТО согласовали предложение Лондона, которое включает удвоение численности британских войск в Эстонии в поддержку расширенного передового присутствия НАТО, развертывание большего количества самолетов Королевских ВВС для создания эскадрильи в Южной Европе и отправку корабля Королевского флота Trent и эсминца типа 45 в Восточное Средиземноморье.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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в мире, украина, верховная рада украины, партия "слуга народа", максим бужанский, великобритания, эстония, россия, нато, восточная европа, дмитрий песков
02:30 18.02.2022 (обновлено: 02:54 18.02.2022)
 
В Раде из-за британских военных вспомнили анекдот

Депутат Рады Бужанский раскритиковал отправку британских военных в Эстонию

© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)Британские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский анекдотом описал переброску британских военных в Эстонию.
"Эстония, как мы все знаем, находится в чудовищной опасности, и Британия спешит ей на помощь. Потому что если не находится, то не понятно, в чем смысл этих маневров. Анекдот такой был: Товарищ милиционер, а по этой улице ходить опасно? Ну если б было опасно, я б тут не ходил", - резюмировал парламентарий в своем Telegram-канале.
Как ранее сообщили в минобороны Великобритании, Королевская боевая группа Уэльса, в состав которой входят бронетехника и личный состав, покинет Сеннелагер в Германии и базы в Великобритании и начнет прибывать в Эстонию на следующей неделе, а вертолеты Apache скоро отправятся на учения с союзниками в Восточной Европе.
До этого Британия и НАТО согласовали предложение Лондона, которое включает удвоение численности британских войск в Эстонии в поддержку расширенного передового присутствия НАТО, развертывание большего количества самолетов Королевских ВВС для создания эскадрильи в Южной Европе и отправку корабля Королевского флота Trent и эсминца типа 45 в Восточное Средиземноморье.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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В Пентагоне оценили "угрозу" России восточному флангу НАТО
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныПартия "Слуга народа"Максим БужанскийВеликобританияЭстонияРоссияНАТОВосточная ЕвропаДмитрий Песков
 
 
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