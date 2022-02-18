https://ria.ru/20220218/perebroska-1773464110.html

Британцы хотели защитить Украину, но ошиблись адресом

В Раде из-за британских военных вспомнили анекдот - РИА Новости, 18.02.2022

Британцы хотели защитить Украину, но ошиблись адресом

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский анекдотом описал переброску британских военных в Эстонию. РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T02:30

2022-02-18T02:30

2022-02-18T02:54

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский анекдотом описал переброску британских военных в Эстонию."Эстония, как мы все знаем, находится в чудовищной опасности, и Британия спешит ей на помощь. Потому что если не находится, то не понятно, в чем смысл этих маневров. Анекдот такой был: Товарищ милиционер, а по этой улице ходить опасно? Ну если б было опасно, я б тут не ходил", - резюмировал парламентарий в своем Telegram-канале.Как ранее сообщили в минобороны Великобритании, Королевская боевая группа Уэльса, в состав которой входят бронетехника и личный состав, покинет Сеннелагер в Германии и базы в Великобритании и начнет прибывать в Эстонию на следующей неделе, а вертолеты Apache скоро отправятся на учения с союзниками в Восточной Европе.До этого Британия и НАТО согласовали предложение Лондона, которое включает удвоение численности британских войск в Эстонии в поддержку расширенного передового присутствия НАТО, развертывание большего количества самолетов Королевских ВВС для создания эскадрильи в Южной Европе и отправку корабля Королевского флота Trent и эсминца типа 45 в Восточное Средиземноморье.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220208/ugrozy-1771589688.html

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