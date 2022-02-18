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На горящем в Ионическом море пароме находились почти 30 граждан Румынии
На горящем в Ионическом море пароме находились почти 30 граждан Румынии - РИА Новости, 18.02.2022
На горящем в Ионическом море пароме находились почти 30 граждан Румынии
На горящем в Ионическом море пароме Euroferry Olympia, согласно информации, полученной от властей Греции, находились 29 румынских граждан, сообщила пресс-служба РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T12:45
2022-02-18T15:44
в мире
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корфу
греция
мид румынии
новости - туризм
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КИШИНЕВ, 18 фев — РИА Новости. На горящем в Ионическом море пароме Euroferry Olympia, согласно информации, полученной от властей Греции, находились 29 румынских граждан, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Румынии."Согласно информации, переданной властями Греции представителям дипмиссии, среди пассажиров и спасенных штурманов находятся 29 граждан Румынии. Власти также заявили, что все пассажиры были эвакуированы с корабля и переброшены на другие лодки, чтобы доставить их на берег. Операция все еще продолжается", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Румынии.Посольство Румынии в Афинах в срочном порядке запросило у греческих властей дополнительную информацию о личности и состоянии здоровья пострадавших румынских граждан. В МИД констатируют, что на уровне дипломатического представительства запросов о консульской помощи от румынских граждан в связи с инцидентом не поступало.Пожар начался вскоре после отплытия судна из Игуменицы в Бриндизи. На борту находились более 230 пассажиров и 51 член экипажа, все они покинули паром на спасательных шлюпках. Капитан сообщил, что все пассажиры здоровы, их забирают суда портовой службы и итальянской береговой охраны и доставляют на Корфу.
https://ria.ru/20220218/parom-1773500119.html
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в мире, афины, корфу, греция, мид румынии, новости - туризм
12:45 18.02.2022 (обновлено: 15:44 18.02.2022)
 
На горящем в Ионическом море пароме находились почти 30 граждан Румынии

На горящем в Ионическом море пароме Euroferry Olympia находились 29 граждан Румынии

© REUTERS / debater.gr/Nikos BardisПожар на пароме Euroferry Olympia в Ионическом море
Пожар на пароме Euroferry Olympia в Ионическом море - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / debater.gr/Nikos Bardis
Пожар на пароме Euroferry Olympia в Ионическом море
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 18 фев — РИА Новости. На горящем в Ионическом море пароме Euroferry Olympia, согласно информации, полученной от властей Греции, находились 29 румынских граждан, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Румынии.
"Согласно информации, переданной властями Греции представителям дипмиссии, среди пассажиров и спасенных штурманов находятся 29 граждан Румынии. Власти также заявили, что все пассажиры были эвакуированы с корабля и переброшены на другие лодки, чтобы доставить их на берег. Операция все еще продолжается", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Румынии.
Пожар на пароме Euroferry Olympia в Ионическом море - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
10:48
На горящем в Ионическом море пароме прогремели взрывы
Посольство Румынии в Афинах в срочном порядке запросило у греческих властей дополнительную информацию о личности и состоянии здоровья пострадавших румынских граждан. В МИД констатируют, что на уровне дипломатического представительства запросов о консульской помощи от румынских граждан в связи с инцидентом не поступало.
Пожар начался вскоре после отплытия судна из Игуменицы в Бриндизи. На борту находились более 230 пассажиров и 51 член экипажа, все они покинули паром на спасательных шлюпках. Капитан сообщил, что все пассажиры здоровы, их забирают суда портовой службы и итальянской береговой охраны и доставляют на Корфу.
Эвакуация пассажиров парома Euroferry Olympia в порту Корфу. 18 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
10:15Туризм
Россиян на горящем в Ионическом море пароме не было
 
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