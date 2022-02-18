https://ria.ru/20220218/parom-1773537213.html

На горящем в Ионическом море пароме находились почти 30 граждан Румынии

На горящем в Ионическом море пароме находились почти 30 граждан Румынии - РИА Новости, 18.02.2022

На горящем в Ионическом море пароме находились почти 30 граждан Румынии

На горящем в Ионическом море пароме Euroferry Olympia, согласно информации, полученной от властей Греции, находились 29 румынских граждан, сообщила пресс-служба РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T12:45

2022-02-18T12:45

2022-02-18T15:44

в мире

афины

корфу

греция

мид румынии

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773589393_0:117:960:657_1920x0_80_0_0_1f599e0e462d3307dced8ae649b1185b.jpg

КИШИНЕВ, 18 фев — РИА Новости. На горящем в Ионическом море пароме Euroferry Olympia, согласно информации, полученной от властей Греции, находились 29 румынских граждан, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Румынии."Согласно информации, переданной властями Греции представителям дипмиссии, среди пассажиров и спасенных штурманов находятся 29 граждан Румынии. Власти также заявили, что все пассажиры были эвакуированы с корабля и переброшены на другие лодки, чтобы доставить их на берег. Операция все еще продолжается", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Румынии.Посольство Румынии в Афинах в срочном порядке запросило у греческих властей дополнительную информацию о личности и состоянии здоровья пострадавших румынских граждан. В МИД констатируют, что на уровне дипломатического представительства запросов о консульской помощи от румынских граждан в связи с инцидентом не поступало.Пожар начался вскоре после отплытия судна из Игуменицы в Бриндизи. На борту находились более 230 пассажиров и 51 член экипажа, все они покинули паром на спасательных шлюпках. Капитан сообщил, что все пассажиры здоровы, их забирают суда портовой службы и итальянской береговой охраны и доставляют на Корфу.

https://ria.ru/20220218/parom-1773500119.html

https://ria.ru/20220218/parom-1773493043.html

афины

корфу

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, афины, корфу, греция, мид румынии, новости - туризм