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Россиян на горящем в Ионическом море пароме не было

Россиян на горящем в Ионическом море пароме не было - РИА Новости, 18.02.2022

Россиян на горящем в Ионическом море пароме не было

По предварительной информации, россиян на горящем в Ионическом море пароме Euroferry Olympia не было, сообщил РИА Новости представитель посольства России в... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T10:15

2022-02-18T10:15

2022-02-18T10:58

россия

греция

ионические острова

корфу

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новости - туризм

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АФИНЫ, 18 фев – РИА Новости. По предварительной информации, россиян на горящем в Ионическом море пароме Euroferry Olympia не было, сообщил РИА Новости представитель посольства России в Греции."Посольство находится в контакте с почетным консулом России на Корфу и Ионических островах. По полученной от начальника порта Корфу предварительной информации, россиян на пароме не было. Держим этот вопрос на контроле", - сообщил представитель российского посольства.Пожар начался вскоре после отплытия судна из Игуменицы в Бриндизи. На борту находились 237 пассажиров и 51 член экипажа, все они покинули паром на спасательных шлюпках. Капитан сообщил, что все пассажиры здоровы, их забирают суда портовой службы и итальянской береговой охраны и доставляют на Корфу.

россия

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ионические острова

корфу

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россия, греция, ионические острова, корфу, новости - туризм