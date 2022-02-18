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Туризм
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Россиян на горящем в Ионическом море пароме не было
Россиян на горящем в Ионическом море пароме не было - РИА Новости, 18.02.2022
Россиян на горящем в Ионическом море пароме не было
По предварительной информации, россиян на горящем в Ионическом море пароме Euroferry Olympia не было, сообщил РИА Новости представитель посольства России в... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T10:15
2022-02-18T10:58
россия
греция
ионические острова
корфу
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новости - туризм
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АФИНЫ, 18 фев – РИА Новости. По предварительной информации, россиян на горящем в Ионическом море пароме Euroferry Olympia не было, сообщил РИА Новости представитель посольства России в Греции."Посольство находится в контакте с почетным консулом России на Корфу и Ионических островах. По полученной от начальника порта Корфу предварительной информации, россиян на пароме не было. Держим этот вопрос на контроле", - сообщил представитель российского посольства.Пожар начался вскоре после отплытия судна из Игуменицы в Бриндизи. На борту находились 237 пассажиров и 51 член экипажа, все они покинули паром на спасательных шлюпках. Капитан сообщил, что все пассажиры здоровы, их забирают суда портовой службы и итальянской береговой охраны и доставляют на Корфу.
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россия, греция, ионические острова, корфу, новости - туризм
10:15 18.02.2022 (обновлено: 10:58 18.02.2022)
 
Россиян на горящем в Ионическом море пароме не было

Посольство в Греции: россиян на горящем в Ионическом море пароме не было

© REUTERS / Eurokinissi/Stamatis KatapodisЭвакуация пассажиров парома Euroferry Olympia в порту Корфу. 18 февраля 2022
Эвакуация пассажиров парома Euroferry Olympia в порту Корфу. 18 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / Eurokinissi/Stamatis Katapodis
Эвакуация пассажиров парома Euroferry Olympia в порту Корфу. 18 февраля 2022
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АФИНЫ, 18 фев – РИА Новости. По предварительной информации, россиян на горящем в Ионическом море пароме Euroferry Olympia не было, сообщил РИА Новости представитель посольства России в Греции.
"Посольство находится в контакте с почетным консулом России на Корфу и Ионических островах. По полученной от начальника порта Корфу предварительной информации, россиян на пароме не было. Держим этот вопрос на контроле", - сообщил представитель российского посольства.
Пожар начался вскоре после отплытия судна из Игуменицы в Бриндизи. На борту находились 237 пассажиров и 51 член экипажа, все они покинули паром на спасательных шлюпках. Капитан сообщил, что все пассажиры здоровы, их забирают суда портовой службы и итальянской береговой охраны и доставляют на Корфу.
 
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