https://ria.ru/20220218/parom-1773493043.html
Россиян на горящем в Ионическом море пароме не было
Россиян на горящем в Ионическом море пароме не было - РИА Новости, 18.02.2022
Россиян на горящем в Ионическом море пароме не было
По предварительной информации, россиян на горящем в Ионическом море пароме Euroferry Olympia не было, сообщил РИА Новости представитель посольства России в... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T10:15
2022-02-18T10:15
2022-02-18T10:58
россия
греция
ионические острова
корфу
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773501650_0:142:3071:1869_1920x0_80_0_0_9aab4c803660d966e79b3a1173df92f3.jpg
АФИНЫ, 18 фев – РИА Новости. По предварительной информации, россиян на горящем в Ионическом море пароме Euroferry Olympia не было, сообщил РИА Новости представитель посольства России в Греции."Посольство находится в контакте с почетным консулом России на Корфу и Ионических островах. По полученной от начальника порта Корфу предварительной информации, россиян на пароме не было. Держим этот вопрос на контроле", - сообщил представитель российского посольства.Пожар начался вскоре после отплытия судна из Игуменицы в Бриндизи. На борту находились 237 пассажиров и 51 член экипажа, все они покинули паром на спасательных шлюпках. Капитан сообщил, что все пассажиры здоровы, их забирают суда портовой службы и итальянской береговой охраны и доставляют на Корфу.
россия
греция
ионические острова
корфу
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773501650_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b2f8c0d068165097aef0bac58cd34d79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, греция, ионические острова, корфу, новости - туризм
10:15 18.02.2022 (обновлено: 10:58 18.02.2022)
Россиян на горящем в Ионическом море пароме не было
Посольство в Греции: россиян на горящем в Ионическом море пароме не было