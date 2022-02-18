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Парад военной техники пройдет 23 февраля в Музее техники в Красногорске

Парад военной техники пройдет 23 февраля в Музее техники в Красногорске - РИА Новости, 18.02.2022

Парад военной техники пройдет 23 февраля в Музее техники в Красногорске

Парад военной техники прошлых лет пройдет 23 февраля в Музее техники Вадима Задорожного в подмосковном Красногорске, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:23

2022-02-18T13:23

2022-02-18T13:23

новости подмосковья

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Парад военной техники прошлых лет пройдет 23 февраля в Музее техники Вадима Задорожного в подмосковном Красногорске, сообщает пресс-служба правительства Московской области.Зрители смогут увидеть легендарные танки Т-34-85, Т-26, Боевую машину десанта и другую военную технику. Будут работать шумовой тир, полевая кухня и 3 фотозоны. Пройдут показательные выступления бойцов Федеральной службы судебных приставов, а на стенде Росгвардии можно будет изучить современное стрелковое вооружение.Вход в Музей техники для детей до 14 лет в сопровождении взрослых в этот день будет бесплатным.Мероприятие пройдет при поддержке правительства Московской области, администрации Красногорска и Российского военно-исторического общества.

https://ria.ru/20220217/blagoustroystvo-1773362069.html

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