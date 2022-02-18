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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220218/parad-1773550226.html
Парад военной техники пройдет 23 февраля в Музее техники в Красногорске
Парад военной техники пройдет 23 февраля в Музее техники в Красногорске - РИА Новости, 18.02.2022
Парад военной техники пройдет 23 февраля в Музее техники в Красногорске
Парад военной техники прошлых лет пройдет 23 февраля в Музее техники Вадима Задорожного в подмосковном Красногорске, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T13:23
2022-02-18T13:23
новости подмосковья
красногорск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Парад военной техники прошлых лет пройдет 23 февраля в Музее техники Вадима Задорожного в подмосковном Красногорске, сообщает пресс-служба правительства Московской области.Зрители смогут увидеть легендарные танки Т-34-85, Т-26, Боевую машину десанта и другую военную технику. Будут работать шумовой тир, полевая кухня и 3 фотозоны. Пройдут показательные выступления бойцов Федеральной службы судебных приставов, а на стенде Росгвардии можно будет изучить современное стрелковое вооружение.Вход в Музей техники для детей до 14 лет в сопровождении взрослых в этот день будет бесплатным.Мероприятие пройдет при поддержке правительства Московской области, администрации Красногорска и Российского военно-исторического общества.
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красногорск, московская область (подмосковье)
13:23 18.02.2022
 

Парад военной техники пройдет 23 февраля в Музее техники в Красногорске

© Фото предоставлено Музеем военной техники Вадима ЗадорожногоПарад военной техники пройдет 23 февраля в Музее техники в Красногорске
Парад военной техники пройдет 23 февраля в Музее техники в Красногорске
© Фото предоставлено Музеем военной техники Вадима Задорожного
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Парад военной техники прошлых лет пройдет 23 февраля в Музее техники Вадима Задорожного в подмосковном Красногорске, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Зрители смогут увидеть легендарные танки Т-34-85, Т-26, Боевую машину десанта и другую военную технику. Будут работать шумовой тир, полевая кухня и 3 фотозоны. Пройдут показательные выступления бойцов Федеральной службы судебных приставов, а на стенде Росгвардии можно будет изучить современное стрелковое вооружение.
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Вход в Музей техники для детей до 14 лет в сопровождении взрослых в этот день будет бесплатным.
Мероприятие пройдет при поддержке правительства Московской области, администрации Красногорска и Российского военно-исторического общества.
 
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