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Восемь симптомов "омикрона" у привитых пациентов
Названы восемь симптомов "омикрона" у привитых пациентов - РИА Новости, 18.02.2022
Восемь симптомов "омикрона" у привитых пациентов
У полностью вакцинированных людей могут наблюдаться восемь симптомов при заражении штаммом омикрон. Об этом со ссылкой на данные норвежских ученых сообщает... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T02:34
2022-02-18T02:34
2022-02-18T02:34
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. У полностью вакцинированных людей могут наблюдаться восемь симптомов при заражении штаммом омикрон. Об этом со ссылкой на данные норвежских ученых сообщает издание Eurosurveillance – европейский журнал по надзору за инфекционными заболеваниями, эпидемиологии, профилактике и контролю.Речь идет о кашле, насморке, усталости, боли в горле, головной боли, мышечных болях, лихорадке и чихании. У части пациентов также наблюдалось снижение аппетита, вкуса, обоняния и затрудненное дыхание.Ранее стало известно, что у заразившихся "омикроном" стал выявляться новый болевой симптом. Речь идет о гиперестезии, когда болит все тело.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные.Новый вариант выявили уже в более чем 140 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и стал доминирующим.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. Из-за высокой заразности "омикрона" остается минимальный риск инфицирования, однако привитые пациенты переносят болезнь в легкой форме.
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коронавирус covid-19, весь мир
Названы восемь симптомов "омикрона" у привитых пациентов
Eurosurveillance: у привитых пациентов могут наблюдаться восемь симптомов штамма "омикрон"
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости.
У полностью вакцинированных людей могут наблюдаться восемь симптомов при заражении штаммом омикрон. Об этом со ссылкой на данные норвежских ученых сообщает
издание Eurosurveillance – европейский журнал по надзору за инфекционными заболеваниями, эпидемиологии, профилактике и контролю.
Речь идет о кашле, насморке, усталости, боли в горле, головной боли, мышечных болях, лихорадке и чихании. У части пациентов также наблюдалось снижение аппетита, вкуса, обоняния и затрудненное дыхание.
Ранее стало известно, что у заразившихся "омикроном"
стал выявляться новый болевой симптом. Речь идет о гиперестезии, когда болит все тело.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные.
Новый вариант выявили уже в более чем 140 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и стал доминирующим.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. Из-за высокой заразности "омикрона" остается минимальный риск инфицирования, однако привитые пациенты переносят болезнь в легкой форме.