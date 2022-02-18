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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220218/omikron-1773464373.html
Восемь симптомов "омикрона" у привитых пациентов
Названы восемь симптомов "омикрона" у привитых пациентов - РИА Новости, 18.02.2022
Восемь симптомов "омикрона" у привитых пациентов
У полностью вакцинированных людей могут наблюдаться восемь симптомов при заражении штаммом омикрон. Об этом со ссылкой на данные норвежских ученых сообщает... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T02:34
2022-02-18T02:34
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
весь мир
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. У полностью вакцинированных людей могут наблюдаться восемь симптомов при заражении штаммом омикрон. Об этом со ссылкой на данные норвежских ученых сообщает издание Eurosurveillance – европейский журнал по надзору за инфекционными заболеваниями, эпидемиологии, профилактике и контролю.Речь идет о кашле, насморке, усталости, боли в горле, головной боли, мышечных болях, лихорадке и чихании. У части пациентов также наблюдалось снижение аппетита, вкуса, обоняния и затрудненное дыхание.Ранее стало известно, что у заразившихся "омикроном" стал выявляться новый болевой симптом. Речь идет о гиперестезии, когда болит все тело.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные.Новый вариант выявили уже в более чем 140 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и стал доминирующим.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. Из-за высокой заразности "омикрона" остается минимальный риск инфицирования, однако привитые пациенты переносят болезнь в легкой форме.
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коронавирус covid-19, весь мир
02:34 18.02.2022
 
Названы восемь симптомов "омикрона" у привитых пациентов

Eurosurveillance: у привитых пациентов могут наблюдаться восемь симптомов штамма "омикрон"

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник заходит в "красную зону" для больных COVID-19
Медицинский сотрудник заходит в красную зону для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский сотрудник заходит в "красную зону" для больных COVID-19
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. У полностью вакцинированных людей могут наблюдаться восемь симптомов при заражении штаммом омикрон. Об этом со ссылкой на данные норвежских ученых сообщает издание Eurosurveillance – европейский журнал по надзору за инфекционными заболеваниями, эпидемиологии, профилактике и контролю.
Речь идет о кашле, насморке, усталости, боли в горле, головной боли, мышечных болях, лихорадке и чихании. У части пациентов также наблюдалось снижение аппетита, вкуса, обоняния и затрудненное дыхание.
Ранее стало известно, что у заразившихся "омикроном" стал выявляться новый болевой симптом. Речь идет о гиперестезии, когда болит все тело.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные.
Новый вариант выявили уже в более чем 140 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и стал доминирующим.
Олени - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 03:53Распространение коронавируса
В США ученые обнаружили антитела к штамму "омикрон" у диких оленей
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. Из-за высокой заразности "омикрона" остается минимальный риск инфицирования, однако привитые пациенты переносят болезнь в легкой форме.
 
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