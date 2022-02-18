https://ria.ru/20220218/obstrely-1773696427.html

Германия и Франция осудили обстрелы жилых районов в Донбассе

Германия и Франция осудили обстрелы жилых районов в Донбассе - РИА Новости, 18.02.2022

Германия и Франция осудили обстрелы жилых районов в Донбассе

МИД ФРГ и Франции осуждают применение тяжелых вооружений и обстрелы жилых районов вдоль контактной линии в Донбассе, говорится в совместном заявлении министров... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T23:12

2022-02-18T23:12

2022-02-18T23:23

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франция

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ситуация в днр и лнр

вооруженный конфликт на востоке украины

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БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. МИД ФРГ и Франции осуждают применение тяжелых вооружений и обстрелы жилых районов вдоль контактной линии в Донбассе, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Анналены Бербок и Жан-Ива Ле Дриана."Участившиеся в последние дни нарушения режима прекращения огня вдоль контактной линии вызывают серьезную озабоченность. Мы осуждаем применение тяжелых вооружений и неизбирательные обстрелы жилых районов в явное нарушение минских договоренностей", - говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.

https://ria.ru/20220218/obstrel-1773677321.html

https://ria.ru/20220218/donbass-1773644956.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донбасс, франция, мид германии, ситуация в днр и лнр, вооруженный конфликт на востоке украины