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Германия и Франция осудили обстрелы жилых районов в Донбассе
Германия и Франция осудили обстрелы жилых районов в Донбассе - РИА Новости, 18.02.2022
Германия и Франция осудили обстрелы жилых районов в Донбассе
МИД ФРГ и Франции осуждают применение тяжелых вооружений и обстрелы жилых районов вдоль контактной линии в Донбассе, говорится в совместном заявлении министров... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T23:12
2022-02-18T23:23
в мире
донбасс
франция
мид германии
ситуация в днр и лнр
вооруженный конфликт на востоке украины
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БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. МИД ФРГ и Франции осуждают применение тяжелых вооружений и обстрелы жилых районов вдоль контактной линии в Донбассе, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Анналены Бербок и Жан-Ива Ле Дриана."Участившиеся в последние дни нарушения режима прекращения огня вдоль контактной линии вызывают серьезную озабоченность. Мы осуждаем применение тяжелых вооружений и неизбирательные обстрелы жилых районов в явное нарушение минских договоренностей", - говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
https://ria.ru/20220218/obstrel-1773677321.html
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в мире, донбасс, франция, мид германии, ситуация в днр и лнр, вооруженный конфликт на востоке украины
23:12 18.02.2022 (обновлено: 23:23 18.02.2022)
 
Германия и Франция осудили обстрелы жилых районов в Донбассе

МИД Германии и Франции осудили обстрелы жилых районов вдоль контактной линии в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР демонстрирует осколок снаряда
Военнослужащий ДНР демонстрирует осколок снаряда - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий ДНР демонстрирует осколок снаряда
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БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. МИД ФРГ и Франции осуждают применение тяжелых вооружений и обстрелы жилых районов вдоль контактной линии в Донбассе, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Анналены Бербок и Жан-Ива Ле Дриана.
"Участившиеся в последние дни нарушения режима прекращения огня вдоль контактной линии вызывают серьезную озабоченность. Мы осуждаем применение тяжелых вооружений и неизбирательные обстрелы жилых районов в явное нарушение минских договоренностей", - говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.
Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Украинский военный на линии соприкосновения возле Горловки в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 20:30
Силовики из минометов обстреляли окраины Горловки, заявили в ДНР
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Военнослужащие ВСУ на учениях в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
Вчера, 18:48
"Готовятся к наступлению". Что началось в Донбассе
Опубликовано: Наталья Макарова
 
В миреДонбассФранцияМИД ГерманииСитуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке Украины
 
 
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