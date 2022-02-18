23:12 18.02.2022 (обновлено: 23:23 18.02.2022)
Германия и Франция осудили обстрелы жилых районов в Донбассе
МИД Германии и Франции осудили обстрелы жилых районов вдоль контактной линии в Донбассе
Военнослужащий ДНР демонстрирует осколок снаряда
БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. МИД ФРГ и Франции осуждают применение тяжелых вооружений и обстрелы жилых районов вдоль контактной линии в Донбассе, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Анналены Бербок и Жан-Ива Ле Дриана.
"Участившиеся в последние дни нарушения режима прекращения огня вдоль контактной линии вызывают серьезную озабоченность. Мы осуждаем применение тяжелых вооружений и неизбирательные обстрелы жилых районов в явное нарушение минских договоренностей", - говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.
Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Опубликовано: Наталья Макарова