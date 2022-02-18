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В Луганске заявили о двух обстрелах со стороны ВСУ с начала суток

В Луганске заявили о двух обстрелах со стороны ВСУ с начала суток - РИА Новости, 18.02.2022

В Луганске заявили о двух обстрелах со стороны ВСУ с начала суток

Украинские силовики дважды с начала суток обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T07:16

2022-02-18T07:16

2022-02-18T08:59

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ЛУГАНСК, 18 фев — РИА Новости. Украинские силовики дважды с начала суток обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что 17 февраля ВСУ 29 раз открывали огонь по территории республики.По его словам, силовики вели огонь по подконтрольным республике селам Пришиб и Желобок из минометов калибра 120 миллиметров, запрещенных Минскими соглашениями.Накануне в ЛНР и ДНР заявили, что обстановка на линии соприкосновения обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности. При этом на Украине утверждают, что намерены решать проблему политико-дипломатическим путем.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220218/genotsid-1773466682.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, лнр