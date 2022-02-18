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ВСУ 29 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР, заявили в Луганске
ВСУ 29 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР, заявили в Луганске - РИА Новости, 18.02.2022
ВСУ 29 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР, заявили в Луганске
Украинские силовики 29 раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T04:30
2022-02-18T05:23
в мире
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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Украинские силовики 29 раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По его словам, украинские силовики вели огонь с применением артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра, крупнокалиберных минометов и противотанковых управляемых ракет (ПТУР). В результате обстрелов были повреждены четыре многоквартирных дома в подконтрольном республике селе Николаевка и помещение маслоцеха.Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, лнр, днр, россия, нато, оон
04:30 18.02.2022 (обновлено: 05:23 18.02.2022)
 
ВСУ 29 раз за сутки обстреляли территорию ЛНР, заявили в Луганске

В СЦКК заявили, что ВСУ 29 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ЛНР

© Фото : представительство ЛНР в СЦККПоследствий обстрела со стороны ВС Украины поселка в ЛНР
Последствий обстрела со стороны ВС Украины поселка в ЛНР - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© Фото : представительство ЛНР в СЦКК
Последствий обстрела со стороны ВС Украины поселка в ЛНР
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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Украинские силовики 29 раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь с применением артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра, крупнокалиберных минометов и противотанковых управляемых ракет (ПТУР). В результате обстрелов были повреждены четыре многоквартирных дома в подконтрольном республике селе Николаевка и помещение маслоцеха.
Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года.
Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
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