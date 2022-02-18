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Силовики из минометов обстреляли окраины Горловки, заявили в ДНР

Силовики из минометов обстреляли окраины Горловки, заявили в ДНР - РИА Новости, 18.02.2022

Силовики из минометов обстреляли окраины Горловки, заявили в ДНР

Украинские силовики обстреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров окраину подконтрольного самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T20:30

2022-02-18T20:30

2022-02-18T21:15

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 18 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров окраину подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка — поселок Зайцево, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Выпущено 18 мин", — сообщил представитель ведомства.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область из-за угрозы вторжения Украины. В первую очередь это касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сообщил РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, Киев игнорирует Минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник сказал агентству, что Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное Минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.

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Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр