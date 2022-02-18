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Силовики из минометов обстреляли окраины Горловки, заявили в ДНР
Силовики из минометов обстреляли окраины Горловки, заявили в ДНР - РИА Новости, 18.02.2022
Силовики из минометов обстреляли окраины Горловки, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров окраину подконтрольного самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T20:30
2022-02-18T21:15
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 18 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров окраину подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка — поселок Зайцево, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Выпущено 18 мин", — сообщил представитель ведомства.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область из-за угрозы вторжения Украины. В первую очередь это касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сообщил РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, Киев игнорирует Минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник сказал агентству, что Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное Минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
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донецкая народная республика
украина
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
20:30 18.02.2022 (обновлено: 21:15 18.02.2022)
 
Силовики из минометов обстреляли окраины Горловки, заявили в ДНР

Представитель ДНР: силовики обстреляли окраины Горловки из 120-миллиметровых минометов

© REUTERS / Anna KudriavtsevaУкраинский военный на линии соприкосновения возле Горловки в Донецкой области
Украинский военный на линии соприкосновения возле Горловки в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / Anna Kudriavtseva
Украинский военный на линии соприкосновения возле Горловки в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров окраину подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка — поселок Зайцево, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Выпущено 18 мин", — сообщил представитель ведомства.
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Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сообщил РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, Киев игнорирует Минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник сказал агентству, что Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное Минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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