20:30 18.02.2022 (обновлено: 21:15 18.02.2022)
Силовики из минометов обстреляли окраины Горловки, заявили в ДНР
Представитель ДНР: силовики обстреляли окраины Горловки из 120-миллиметровых минометов
© REUTERS / Anna KudriavtsevaУкраинский военный на линии соприкосновения возле Горловки в Донецкой области
Украинский военный на линии соприкосновения возле Горловки в Донецкой области
ДОНЕЦК, 18 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров окраину подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка — поселок Зайцево, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Выпущено 18 мин", — сообщил представитель ведомства.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республики в Ростовскую область из-за угрозы вторжения Украины. В первую очередь это касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сообщил РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, Киев игнорирует Минские соглашения, применяя минометы и артиллерию. Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник сказал агентству, что Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещенное Минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населенных пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению.
Опубликовано: Наталья Макарова