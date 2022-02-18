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Украинские силовики обстреляли три населенных пункта, заявили в ЛНР

Украинские силовики обстреляли три населенных пункта, заявили в ЛНР - РИА Новости, 18.02.2022

Украинские силовики обстреляли три населенных пункта, заявили в ЛНР

Украинские силовики обстреляли в пятницу из арторудий и минометов подконтрольные самопровозглашенной Луганской народной республики населенные пункты Желобок,... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T14:13

2022-02-18T14:13

2022-02-18T14:31

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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в пятницу из арторудий и минометов подконтрольные самопровозглашенной Луганской народной республики населенные пункты Желобок, Раевку и Веселую Гору, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики обстреливают республику из тяжелого вооружения."Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК. По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Желобок, Раевка и району Веселая Гора в пригороде Луганска из арторудий и крупнокалиберных минометов.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220218/donbass-1773540847.html

https://ria.ru/20220218/priznanie-1773535939.html

луганская народная республика

украина

донбасс

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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, украина, донбасс, сцкк, россия, лнр