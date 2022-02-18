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Украинские силовики обстреляли три населенных пункта, заявили в ЛНР
Украинские силовики обстреляли три населенных пункта, заявили в ЛНР - РИА Новости, 18.02.2022
Украинские силовики обстреляли три населенных пункта, заявили в ЛНР
Украинские силовики обстреляли в пятницу из арторудий и минометов подконтрольные самопровозглашенной Луганской народной республики населенные пункты Желобок,... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:13
2022-02-18T14:31
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
украина
донбасс
сцкк
россия
лнр
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ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в пятницу из арторудий и минометов подконтрольные самопровозглашенной Луганской народной республики населенные пункты Желобок, Раевку и Веселую Гору, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики обстреливают республику из тяжелого вооружения."Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК. По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Желобок, Раевка и району Веселая Гора в пригороде Луганска из арторудий и крупнокалиберных минометов.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20220218/donbass-1773540847.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, украина, донбасс, сцкк, россия, лнр
14:13 18.02.2022 (обновлено: 14:31 18.02.2022)
 
Украинские силовики обстреляли три населенных пункта, заявили в ЛНР

Представитель ЛНР: украинские силовики обстреляли из минометов три населенных пункта

© REUTERS / Maksim LevinУкраинский военный на позиции в Луганской области
Украинский военный на позиции в Луганской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© REUTERS / Maksim Levin
Украинский военный на позиции в Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в пятницу из арторудий и минометов подконтрольные самопровозглашенной Луганской народной республики населенные пункты Желобок, Раевку и Веселую Гору, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики обстреливают республику из тяжелого вооружения.
Военнослужащий ЛНР в поселке Молодежный - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
12:57
В Кремле назвали ситуацию в Донбассе очень тревожной
"Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК. По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Желобок, Раевка и району Веселая Гора в пригороде Луганска из арторудий и крупнокалиберных минометов.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
12:40
Резников утверждает, что Россия готовит обоснования для признания ДНР и ЛНР
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаУкраинаДонбассСЦККРоссияЛНР
 
 
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