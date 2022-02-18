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Лавров раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе

Лавров раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе - РИА Новости, 18.02.2022

Лавров раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сначала действовала объективно в Донбассе, но потом стала стараться завуалировать события, Москва будет добиваться, РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T14:34

2022-02-18T14:34

2022-02-18T14:51

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сначала действовала объективно в Донбассе, но потом стала стараться завуалировать события, Москва будет добиваться, чтобы СММ в своих отчетах конкретно указывала тех, кто нарушает режим огня, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров."Сейчас, когда СММ освещает последние события, мы обращаем внимание, что она делает это обезличено, лишь отмечая большое количество обстрелов, разрушений, но не указывая, кто ведет основные обстрелы, и где основная часть разрушений", - сказал Лавров."Поэтому мы будем добиваться, чтобы подобного рода информация на постоянной основе конкретно, с указанием инициаторов нарушения режима огня, с указанием тех целей, по которым бьют соответствующие силы, была предоставлена членам ОБСЕ на регулярной основе. Пока что мы видим, что СММ ОБСЕ пытается как-то сглаживать те вопросы, которые указывают на виновность вооруженных сил Украины", - сказал Лавров на пресс-конференции. По его словам, миссия ОБСЕ не указывает, с чьей стороны идут нарушения и атаки на гражданский сектор.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220217/obse-1773418640.html

https://ria.ru/20220217/obse-1773327433.html

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в мире, россия, смм обсе, ситуация в днр и лнр, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров