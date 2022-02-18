Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220218/obse-1773568795.html
Лавров раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе
Лавров раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе - РИА Новости, 18.02.2022
Лавров раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сначала действовала объективно в Донбассе, но потом стала стараться завуалировать события, Москва будет добиваться, РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T14:34
2022-02-18T14:51
в мире
россия
смм обсе
ситуация в днр и лнр
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754944099_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_51abcfb540ae46dcd38e5a98d27c66e8.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сначала действовала объективно в Донбассе, но потом стала стараться завуалировать события, Москва будет добиваться, чтобы СММ в своих отчетах конкретно указывала тех, кто нарушает режим огня, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров."Сейчас, когда СММ освещает последние события, мы обращаем внимание, что она делает это обезличено, лишь отмечая большое количество обстрелов, разрушений, но не указывая, кто ведет основные обстрелы, и где основная часть разрушений", - сказал Лавров."Поэтому мы будем добиваться, чтобы подобного рода информация на постоянной основе конкретно, с указанием инициаторов нарушения режима огня, с указанием тех целей, по которым бьют соответствующие силы, была предоставлена членам ОБСЕ на регулярной основе. Пока что мы видим, что СММ ОБСЕ пытается как-то сглаживать те вопросы, которые указывают на виновность вооруженных сил Украины", - сказал Лавров на пресс-конференции. По его словам, миссия ОБСЕ не указывает, с чьей стороны идут нарушения и атаки на гражданский сектор.Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220217/obse-1773418640.html
https://ria.ru/20220217/obse-1773327433.html
https://ria.ru/20220216/obse-1773202398.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754944099_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4f603e089e6386acb11bd39b2b85d800.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, смм обсе, ситуация в днр и лнр, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
14:34 18.02.2022 (обновлено: 14:51 18.02.2022)
 
Лавров раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе

Глава МИД Лавров: СММ ОБСЕ в Донбассе со временем начала стараться завуалировать события

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтопарк представителей ОБСЕ на парковке гостиницы "Park Inn" в Донецке, где располагается офис СММ ОБСЕ
Автопарк представителей ОБСЕ на парковке гостиницы Park Inn в Донецке, где располагается офис СММ ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автопарк представителей ОБСЕ на парковке гостиницы "Park Inn" в Донецке, где располагается офис СММ ОБСЕ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сначала действовала объективно в Донбассе, но потом стала стараться завуалировать события, Москва будет добиваться, чтобы СММ в своих отчетах конкретно указывала тех, кто нарушает режим огня, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас, когда СММ освещает последние события, мы обращаем внимание, что она делает это обезличено, лишь отмечая большое количество обстрелов, разрушений, но не указывая, кто ведет основные обстрелы, и где основная часть разрушений", - сказал Лавров.
Сотрудники ОБСЕ возле отеля Park Inn в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 19:05
Зампостпреда при ОБСЕ предложил российских специалистов в СММ на Украину
"Поэтому мы будем добиваться, чтобы подобного рода информация на постоянной основе конкретно, с указанием инициаторов нарушения режима огня, с указанием тех целей, по которым бьют соответствующие силы, была предоставлена членам ОБСЕ на регулярной основе. Пока что мы видим, что СММ ОБСЕ пытается как-то сглаживать те вопросы, которые указывают на виновность вооруженных сил Украины", - сказал Лавров на пресс-конференции. По его словам, миссия ОБСЕ не указывает, с чьей стороны идут нарушения и атаки на гражданский сектор.
Представители Донецкой и Луганской народных республик заявили в четверг утром, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Как сказал РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.
Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что, обстреливая территорию республик Донбасса из тяжелого вооружения, Киев целенаправленно нарушает меры по перемирию в Донбассе, подписанные летом 2020 года. Представитель Народной милиции ДНР подчеркнул, что артиллерийское вооружение ВС Украины, запрещённое минскими соглашениями и находящееся на позициях близ населённых пунктов Донбасса, указывает на подготовку к силовому решению. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций. Как заявил он в четверг, Украина намерена действовать политико-дипломатическим путем.
Баннеры с символикой ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 14:13
Россия не будет участвовать в запрошенном Киевом заседании ОБСЕ
Страны Запада, оказывающие Киеву дипломатическую и военную поддержку, во время последней серии встреч и переговоров неоднократно призывали Киев выполнять минские соглашения. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что их должны придерживаться все стороны. По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский обещал предоставить проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 19:07
В Германии заявили о планах усилить присутствие на Украине по линии ОБСЕ
 
В миреРоссияСММ ОБСЕСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала