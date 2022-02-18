https://ria.ru/20220218/obschezhitie-1773549506.html

Бывшего заведующего общежитием МИИТ обвинили в мошенничестве

Бывшего заведующего общежитием МИИТ обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 18.02.2022

Бывшего заведующего общежитием МИИТ обвинили в мошенничестве

Транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего заведующего общежитием Российского университета транспорта (МИИТ), который, по... РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:22

2022-02-18T13:22

2022-02-18T13:22

москва

происшествия

московский институт инженеров железнодорожного транспорта

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего заведующего общежитием Российского университета транспорта (МИИТ), который, по версии следствия, 10 лет похищал деньги учреждения, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура."Заместитель Московско-Смоленского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заведующего общежитием Российского университета транспорта (МИИТ). Он обвиняется в совершении семи эпизодов преступлений… мошенничество, в крупном и особо крупном размерах с использованием своего служебного положения", - говорится в сообщении.По версии следствия, заведующий общежитием с 2011 по 2021 год похищал деньги, фиктивно трудоустраивая на различные должности своих знакомых. Зарплату за них он получал сам. Общий ущерб от его действий превысил 7 миллионов рублей.Уголовное дело направлено в Тушинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

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москва, происшествия, московский институт инженеров железнодорожного транспорта