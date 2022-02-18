https://ria.ru/20220218/oae-1773580603.html
Российские туроператоры отрицают массовые проблемы с ПЦР-тестами в ОАЭ
Российские туроператоры отрицают массовые проблемы с ПЦР-тестами в ОАЭ - РИА Новости, 18.02.2022
Российские туроператоры отрицают массовые проблемы с ПЦР-тестами в ОАЭ
Российские туристы жалуются на возросшее число положительных ПЦР-тестов, которые они получают по прибытии в Дубай и Рас-эль-Хайму, однако эксперты рассказали... РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T16:35
2022-02-18T16:35
2022-02-18T16:35
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российские туристы жалуются на возросшее число положительных ПЦР-тестов, которые они получают по прибытии в Дубай и Рас-эль-Хайму, однако эксперты рассказали РИА Новости, что подобные случаи не носят массовый характер."Особо существенных изменений не отмечаем. В странах, где делают дополнительные ПЦР-тесты, в редких случаях иногда встречаются положительные", — сообщили в пресс-службе Anex tour.С этим мнением согласились и в "Интуристе". В компании отметили, что у них не возникало проблем с теми, кто получал положительный ПЦР-тест по прибытии в ОАЭ. Отдыхающие проводили свой карантин в спецотелях. "Это не массовая проблема. Туристы должны осознавать, что риск положительного ПЦР-теста есть всегда. Штамм "омикрон" очень быстро передается", — сказали в пресс-службе.Ранее "Известия", ссылаясь на закрытую группу туроператоров в Фейсбуке, сообщили, что россияне в ОАЭ все чаще отправляются на изоляцию вместо пляжей. За последние дни как минимум несколько десятков человек, прилетевших из разных городов РФ, получили положительный ПЦР. На аналогичную проблему пожаловались РИА Новости и сами путешественники — делегация одной из российских компаний, прилетевшая для участия в выставке Expo 2020, в полном составе отправилась на карантин, хотя все на вылете сдавали отрицательные ПЦР-тесты.
https://ria.ru/20211221/expo2020-1764591359.html
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новости - туризм, россия, оаэ, туристы, туризм, пцр-тест, экспо 2020, карантин, коронавирус covid-19
Российские туроператоры отрицают массовые проблемы с ПЦР-тестами в ОАЭ
Туроператоры: положительные ПЦР-тесты у россиян в ОАЭ единичны, не носят массовый характер
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российские туристы жалуются на возросшее число положительных ПЦР-тестов, которые они получают по прибытии в Дубай и Рас-эль-Хайму, однако эксперты рассказали РИА Новости, что подобные случаи не носят массовый характер.
"Особо существенных изменений не отмечаем. В странах, где делают дополнительные ПЦР-тесты, в редких случаях иногда встречаются положительные", — сообщили в пресс-службе Anex tour.
С этим мнением согласились и в "Интуристе". В компании отметили, что у них не возникало проблем с теми, кто получал положительный ПЦР-тест по прибытии в ОАЭ. Отдыхающие проводили свой карантин в спецотелях.
"Это не массовая проблема. Туристы должны осознавать, что риск положительного ПЦР-теста есть всегда. Штамм "омикрон" очень быстро передается", — сказали в пресс-службе.
Ранее "Известия", ссылаясь на закрытую группу туроператоров в Фейсбуке, сообщили, что россияне в ОАЭ все чаще отправляются на изоляцию вместо пляжей. За последние дни как минимум несколько десятков человек, прилетевших из разных городов РФ, получили положительный ПЦР.
На аналогичную проблему пожаловались РИА Новости и сами путешественники — делегация одной из российских компаний, прилетевшая для участия в выставке Expo 2020, в полном составе отправилась на карантин, хотя все на вылете сдавали отрицательные ПЦР-тесты.